Von Klaus-J. Frahm

Gero Troike erhält Heckroth-Preis

EHRUNG Bühnenbildner als Künstler herausstellen / Förderpreis für Jil Bertermann

Gießen „Wir wollen mit diesem Preis dazu beitragen, dass das Bühnenbild als eigenständige künstlerische Disziplin in der Wahrnehmung des Theaters anerkannt wird“, so Dietlind Grabe- Bolz am Sonntag im Stadttheater.

