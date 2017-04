Von Gert Heiland

Gute Kunst für kleines Geld

KULTUR Artothek der Stadt Wetzlar besteht 25 Jahre / Jubiläumsausstellung und Tagung

Wetzlar Wer sich kein Kunstwerk kaufen will oder kann, der ist in der Artothek, angegliedert an die Stadtbi-bliothek, richtig. Seit 25 Jahren kann man hier gute Kunst für kleines Geld ausleihen.

