Von Uwe Badouin

Szene kämpft gegen Kürzungen

SPARMASSNAHMEN Stadt Marburg setzt Rotstift an, um das Millionendefizit abzubauen

Marburg Die Stimmung ist schlecht. Im Landestheater ebenso wie in der Waggonhalle, im neuen, schmucken KFZ wie im G-Werk im Afföller, in der Musikschule wie in der Kunstwerkstatt. Bei allen wurde der Rotstift angesetzt – mal mehr, mal weniger stark.

Copyright © mittelhessen.de 2017