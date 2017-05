1200 Schüler feiern buntes Europa

Von Michael Tietz

PROJEKTTAG Am 22. Mai gibt es musikalische, sportliche und künstlerische Aktionen in Gladenbach

Vorbereitung auf den EU-Projekttag am 22. Mai in Gladenbach: Die Schüler der Klasse 9G1 malen im Kunstunterricht die Flaggen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. (Foto: Tietz)

Wir sind Europäer: Wie schon bei der Demonstration für Demokratie am 31. März auf dem Gladenbacher Marktplatz wollen die Jugendlichen der Freiherr-vom-Stein-Schule auch bei ihrem Projekttag am 22. Mai Flagge zeigen und sich klar für Europa bekennen. (Foto: Tietz)

Gladenbach 1200 Schüler zeigen am 22. Mai in Gladenbach Flagge. Ihr Projekttag steht unter dem Motto „Wir feiern Europa – Europa ist uns etwas wert“. Mit Musik, sportlichen und künstlerischen Aktionen wollen die Schüler deutlich machen: Europa ist bunt und vielfältig.

25 Jahre ist es nun her, dass die ersten fünf Europaschulen in Hessen ernannt wurden. Die Gladenbacher Freiherr-vom-Stein-Schule war eine von ihnen. Mittlerweile gehören diesem Verbund 32 Europaschulen und das Studienseminar für berufliche Schulen in Gießen an. Sie setzen sich gemeinsam für ein besseres Verständnis unter den europäischen Kulturen ein.

Dies wollen Schüler und Lehrer der Bildungseinrichtungen auch bei ihrem EU-Projekttag am 22. Mai zum Ausdruck bringen. Der wird auf ganz unterschiedliche Art begangen. „Bei uns wird er lebendig, bunt, vielfältig, vielleicht auch ein wenig chaotisch, aber gemeinschaftlich“, verspricht Michael Prötzel, Leiter der Freiherr-vom-Stein-Schule Gladenbach.

Rund 1200 Kinder und Jugendliche wollen an diesem Montag in der Gladenbacher Innenstadt ein deutliches Signal setzen – für Europa und damit auch für ihre Schule. „Wir zeigen mit verschiedenen Aktionen, dass uns Europa etwas bedeutet“, betont Lehrer und Europaschulkoordinator Markus Wege.

Der Projekttag startet um 10 Uhr mit einem „Rudelsingen“. Und dieses wird gleich zu einer logistischen Herausforderung, wie der Schulleiter anmerkt. Auf dem Parkplatz vor der Großsporthalle versammeln sich dann etwa 1000 Schüler und bilden den wohl bisher größten Chor in der Geschichte Gladenbachs. Gemeinsam singen sie die Europahymne, den Welthit „We are the world“ und „Auf uns“ von Andreas Bourani. Den Takt geben dabei ein Klassenchor und einige Musiker vor.

„Viele Menschen sehen Europa als selbstverständlich an, andere wollen es sogar zerstören. Wir machen an diesem Tag deutlich: Europa ist uns etwas wert. Wir wollen die Freude über die guten Seiten von Europa zum Ausdruck bringen“, betont Michael Prötzel.

Nach dem stimmgewaltigen Auftakt zieht die Schulgemeinde auf den Gladenbacher Marktplatz. Hier beteiligen sich auch die Grundschüler am Programm. Ihr Chor wird auf der Bühne ein Europalied anstimmen.

„Das europäische Projekt steht seit 60 Jahren für Frieden, Völkerverständigung, Freiheit und Wohlstand“

Weiter geht es mit einigen Reden – unter anderem von der Schülervertretung, von Bürgermeister Peter Kremer und Schulleiter Michael Prötzel. Von ihren ganz persönlichen Gedanken zu Europa wird Sofie Meisner aus der Jahrgangsstufe 11 berichten, auf Englisch.

„Das ganze Kollegium steht hinter diesem Aktionstag“, betont Markus Wege. Als Beispiel nennt er den Sport-Fachbereich. Der übt mit Neunt- und Zehntklässlern einen Tanz für das Programm am 22. Mai ein. Eine „Drums alive“-Trainingseinheit ist ebenfalls geplant. Außerdem soll es einen Flashmob geben.

Zum Abschluss – gegen 12.30 Uhr – marschieren die etwa 1200 Schüler auf den Pausenhof der Grundschule. Hier wollen sie mit Luftballons ihre „guten Wünsche für Europa“, so der Schulleiter, auf den Weg schicken. Vielleicht wird es noch einige kulinarische Überraschungen geben.

Künstlerisch setzen die Schüler den EU-Projekttag ebenfalls in Szene. So werden im Kunstunterricht derzeit fleißig die Flaggen der 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gemalt. Und auch die Juniorbotschafter der Schule unterstützen den Aktionstag. Sie haben es sich auf die Fahne geschrieben, bei ihren Mitschülern das Bewusstsein für Europa und die europäische Demokratie zu fördern.

„Als hessische Europaschule unterstützen wir das europäische Projekt, das seit 60 Jahren für Frieden, Freiheit, Wohlstand, Völkerverständigung und Kooperation steht“, sagt Prötzel. Dies werde auch im Leitbild der Europaschule deutlich. Darin heißt es: Schüler sollen im Unterricht sowie in lebendigen Begegnungen und Partnerschaften auf das Zusammenleben in Europa und der Welt vorbereitet werden und dabei Verständnis, Respekt und Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Gesellschaften entwickeln.

„Wir setzen uns für europäische Werte ein und distanzieren uns von Bestrebungen, die diese Werte relativieren oder ablehnen“, betont der Schulleiter.

Für Prötzel steht fest: „Was könnte es Wichtigeres geben in diesen Tagen als interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und den Umgang mit Vielfalt, Neuem, Fremdem und vielleicht Befremdlichem zu üben und Verständigung auszuprobieren.“ Aggressiver Nationalismus und Rassismus würden die menschlichen Beziehungen vergiften. „Wir wollen den gegenseitigen Respekt im Alltag der Schule leben“, so der Schulleiter.