"Alles geht eine Symbiose ein"

MUSIK "Eckhaus" feilen an ihrem zweiten Album "No Parking On The Dancefloor"

Starten gut gelaunt ins neue Jahr: Die musikalischen Weltenwanderer „Eckhaus“ (Jens Schefzig und Sascha Erhardt) wollen mit ihrem zweiten Album „No Parking On The Dancefloor“ nach eigener Aussage noch einen draufsetzen. (Foto: privat)

Zwei Songs von „No Parking On The Dancefloor“, so der voraussichtliche Titel des Albums, sind bereits komplett fertig aufgenommen. „Da fehlt jetzt nur noch ein bisschen Feintuning“, erklärt Sascha Erhardt, der Solo auch als Rapper Divide unterwegs ist. Alle anderen Lieder – insgesamt sollen auf dem zweiten Album etwa 15 Stücke sein – seien soweit fertig geschrieben. „Wir werden jetzt damit anfangen, sie aufzunehmen“, erklärt Erhardt am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung. Ein Release ist für Mai diesen Jahres geplant; fast ein Jahr nach „Weltenwanderer“.

„Wir hatten so viele Ideen, dass wir einfach weitermachen mussten“

Nach diesem ersten „Eckhaus“-Album habe er etwas Zeit für sich gebraucht, berichtet Erhardt. „Als Divide habe ich die EP ,#35216‘ veröffentlicht. Das war mir wichtig.“ Allerdings haben er und Jens Schefzig bereits schnell wieder angefangen, an neuen Songs für „Eckhaus“ zu schreiben. „Das war uns direkt nach dem Release klar“, erinnert sich Erhardt. „Wir hatten so viele Ideen, dass wir einfach weitermachen mussten.“

Zumal „Weltenwanderer“ ein echter Erfolg für das Duo war. „Bereits bei der Release-Show in Biedenkopf haben wir rund 50 CDs verkauft“, freut sich der Biedenkopfer. Und mit „No Parking On The Dancefloor“, dem mittlerweile zwölften Album von Erhardt, wolle man noch einen draufsetzen.

Also reinhören in die ersten Songs, die schon fertig sind. „Den Song ,Heimat‘ habe ich geschrieben, als ich auf gepackten Umzugskartons in meiner Wohnung saß“, erinnert sich Sascha Erhardt. „Da wurde mir mal wieder bewusst, was mir wirklich wichtig ist und was Heimat wirklich ist.“ Für Erhardt sind es die Plätze seiner Kindheit, mit denen er prägende Erinnerungen verbindet: die Sackpfeife, der Biedenkopfer Marktplatz ... „Heimat – die bleibt in deinem Kopf, ein Leben lang.“ Zu dem Song soll auch ein Video entstehen, welches eben jene Plätze ins richtige Licht rückt.

Man könnte vermuten, dass „Eckhaus“ dem Song eine zweite Ebene verleihen. Nicht selten haben sie in der Vergangenheit aktuelle politische Themen in ihrer Musik verarbeitet.

Sascha Erhardt ist sich sicher: „Das Album wird krasser und es wird polarisieren“

„Bei einem aktuell brisant aufgeladenen Begriff wie ,Heimat‘ lag das eigentlich nahe, stimmt“, erklärt Erhardt. „Allerdings ist dieser Song absolut nicht politisch und beschreibt nur das, was mir persönlich wichtig ist. Was für mich Heimat ist. Nationalität und Nationalismus spielen da keine Rolle.“ Anders als vom „Eckhaus“-Erstling gewohnt, schlägt „Heimat“ zudem eine sehr ruhige, melancholische Richtung ein. „Aber keine Sorge. Wir haben auch wieder echte Brecher auf der Platte“, beruhigt Erhardt alle Fans des „alten Eckhaus-Stils“.

Eine dieser Party-Nummern wird „Zieh dein Höschen aus“. Der Track ist ein Statement für mehr Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben, beschreibt der Musiker. Hier ist also wieder die „Eckhaus“-Mischung aus tanzbaren Tracks gepaart mit politischer Message. „Wir haben die Tanzbarkeit des Songs bereits bei einer Show im M.I.X. getestet“, sagt Erhardt schmunzelnd. „Es klappt.“ Bei „Heimat“ hingegen würden die Feuerzeuge angeknipst.

Besonders stolz ist Musiker Erhardt diesmal auf die Kombination zwischen Schefzigs Beats, den Texten und seiner Stimme. „Das geht alles eine regelrechte Symbiose ein“, sagt er. „Es ist nicht nur: Der Rapper macht was mit dem Elektrotyp. Sondern es passt alles einfach zusammen.“

Das Ergebnis sind teilweise auch nie gehörte musikalische Experimente, meint Erhardt. „Bei ,Sex-Tourist‘ trifft ein Reggae-Beat auf einen elektronischen Beat. Ich wüsste nicht, dass das schon mal jemand in dieser Form gemacht hat.“

Weitere Arbeitstitel, die Erhardt, der mittlerweile auch unter „Divide Soundsystem“ als DJ auflegt, bereits anteasert: „Wohlstandsbauch“ („Das wird textlich eine Art Fortsetzung zu ,Konsum-Terroristen‘“) und „Galaxie“. „Textlich haben wir da sowohl wieder persönliche Nummer bei, als auch politische Statements“, so Erhardt. Er ist sich sicher: „Das Album wird krasser und noch mehr polarisieren als ,Weltenwanderer‘.“