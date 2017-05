Ansehen, mitmachen, begreifen

Von Franz Ewert

Berufsbildung 600 junge Leute lernten in Wetzlar Handwerksberufe kennen

Wetzlar 600 Schülerinnen und Schüler haben sich unter dem Motto „Und was wirst Du?“ in Wetzlar über mögliche Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsaussichten im Handwerk informiert. Dabei hatten sie Gelegenheit zum Anfassen, Mitmachen und im Wortsinne zum „Begreifen“.

Vor wenigen Jahren noch drohte im politischen Raum eine Zwangsabgabe für Betriebe, die nicht ausbildeten beziehungsweise keine oder zu wenige Lehrstellen anboten. Die Nachfrage nach Ausbildungsstellen überstieg das Angebot an Lehrstellen. Das hat sich umgekehrt. Zwar gibt es noch immer einige wenige, die sich ihre Lehrlinge angesichts einer regen Nachfrage sozusagen aussuchen können – zum Beispiel ist das Kfz-Handwerk noch in dieser komfortablen Lage –, die meisten anderen suchen händeringend Nachwuchs. Neue Wege der Nachwuchsakquise sind gefragt. Diesem Ziel diente nun schon zum vierten Mal der kurzweilige Mitmachtag „Handwerk live“ im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Wetzlar, gemeinsam veranstaltet von der Handwerkskammer Wiesbaden in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill. Den Mitmachtag ergänzte eine Lehrstellen- und Praktikumsbörse als Kontaktforum für Anbieter von Ausbildungsstellen und Praktikumsplätzen.

Zwischen 9 und 16 Uhr informierten sich rund 600 Schülerinnen und Schüler aus zahlreichen Schulen der Region über das handwerkliche Ausbildungsangebot im heimischen Raum. Auf diesen Ansturm hatten sich die Lehrwerkstätten des BTZ akribisch vorbereitet. Fast alle vertretenen Handwerke und Innungen hatten ihre Stände und offenen Werkstätten außer mit Ausbildungsmeistern und Betriebsinhabern gezielt mit Lehrlingen besetzt, die mit den Schülern „auf Augenhöhe“ Kontakt aufnehmen und von ihren Erfahrungen in der Ausbildung erzählen konnten: die Innungen Sanitär-Heizung-Klima, Kraftfahrzeugtechnik, Metall- und Schweißtechnik, Dachdecker, Zimmerer, Bau, Elektro, Maler und Lackierer, Friseure, Bäcker und Fleischer.

Gute Arbeit zur Überbrückung der 50 Jahre zwischen Schule und Rente

Ebenso standen für Beratungen und Informationen zu Diensten: Ausbildungsberater der Handwerkskammer Wiesbaden, die „Willkommenslotsin für Flüchtlinge und interessierte Betriebe“ der Kammer, die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar und das Kommunale Job-Center Lahn-Dill.

Den Schülerinnen und Schülern, die im Vorfeld ausdrücklich ihr Interesse an einer Teilnahme am Mitmachtag „Handwerk live“ bekundet und zugesagt hatten, verdeutlichte Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner: „Augen auf bei der Berufswahl, denn es geht um eine der wichtigsten Perspektiven des Lebens.“ Und das, so die Ergänzung des Kammerpräsidenten Klaus Repp, im Handwerk, das sich in Gegenwart und Zukunft in allen seinen Sparten durch Vielseitigkeit und Modernität auszeichne. Landrat Wolfgang Schuster rief die 50 Jahre zwischen Schule und Rente in Erinnerung, „die das Handwerk mit sinnvoller und gut bezahlter Arbeit überbrücken kann“. Und mehr noch: mit dem Meistertitel gehe sogar die Studienberechtigung einher, „ohne sich durchs Abi quälen zu müssen“. Deshalb empfehle er, Schuster, „wärmstens einen Ausbildungsplatz im Handwerk“.