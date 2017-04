"Das Alter spielt keine Rolle"

Von Manuela Jung

MUSIK 19-Jähriger dirigiert Mitglieder des Gesangvereins "Lahnthal" 1867 Dorlar

Wenn er seinen Taktstock hebt, herrscht Funkstille, alles konzentriert sich. Marlon Esenkan gibt ein Zeichen, 27 Sänger setzen ein, sie folgen ihrem Dirigenten mit den Augen, kennen die Texte auswendig, singen genauso, wie es sich der Komponist des Werkes wohl vorgestellt hat.

So hat es Marlon Esenkan am liebsten. Doch zugegeben, nicht immer läuft alles perfekt, nicht immer sitzen die Texte und Melodien, manches muss noch geübt werden, einiges hat sich in den vergangenen Jahren eingeschlichen.

„Ich halte nicht gerade viel davon, dass Dirigenten über Jahrzehnte einen Chor leiten. Ein Wechsel macht nach spätestens 15 Jahren Sinn“, sagt Marlon Esenkan. Denn nur so könnten Fehler spätestens dann beseitigt werden, wenn ein neuer Dirigent die musikalische Leitung übernimmt. In Dorlar war das jedoch anders: Esenkans Vorgänger Plamen Georgiev war 16 Jahre Dirigent beim Gesangverein „Lahnthal“, ehe er nun in seine Heimat Bulgarien zurückgekehrt ist. Dessen Vorgänger wiederum hat den Chor rund 30 Jahre geleitet und „der Dirigent davor war mehr als 50 Jahre lang tätig“, erzählt Manfred Fiedler, der stellvertretende Vorsitzende.

„Was nützt der beste Chorleiter, wenn die Mannschaft nicht funktioniert?“

Marlon Esenkan, der das Dirigieren von Jürgen Faßbender, einem der profiliertesten Chorleiter Deutschlands, gelernt hat, hat gerade das erste halbe Jahr hinter sich. Er ist überzeugt: „Bis ein Chor und sein Leiter aneinander gewöhnt sind, vergehen schon mal drei Jahre. Wir müssen uns kennenlernen, die Sänger müssen wissen, worauf es mir ankommt“, sagt der Kelkheimer, der zur Hälfte türkische Wurzeln hat.

Bisher jedenfalls ist der 19-Jährige zufrieden: „Von den stimmlichen Fertigkeiten kann sich manch junger Chor eine Scheibe abschneiden“, lobt er und betont, dass das Durchschnittsalter eines Chores kaum Relevanz hat.

Und auch das Alter des Dirigenten scheint für den Gesangverein kaum eine Rolle zu spielen: „Natürlich hatte ich anfangs großen Respekt und ich habe mit den Sängern darüber gesprochen, ob ich mich wirklich vor sie stellen und sie anleiten soll“, erzählt Esenkan.

„Wir haben ihm versichert, dass er genau dafür da ist und ihm gesagt, dass er sein Wissen an uns weitergeben soll. Uns war wichtig, dass Marlon uns auch sagt, wenn ihm etwas nicht passt“, schildert der Vorsitzende, Eugen Lapp. Auf Harmonie zwischen Jung und Alt kommt es ihm an, genauso wie Esenkan: „Was nützt der beste Chorleiter, wenn die Mannschaft nicht funktioniert? Bisher hatten wir keine Probleme miteinander, die Chemie stimmt“, bekräftigt Lapp. Manfred Fiedler bringt es auf den Punkt: „Es macht allen Spaß, alle sind mit Herzblut dabei. Marlon kam hierher, sah und siegte.“

In den kommenden Jahren wollen sich die aktuell 27 Sänger mit ihrem neuen Dirigenten präsentieren und zeigen, was sie können. Doch 2017 steht zunächst das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen des Gesangvereins an. „Wir widmen uns erst einmal den Feierlichkeiten, im nächsten Jahr werden wir wieder auf Wettstreite gehen“, sagt Lapp und Stellvertreter Fiedler weiß: „Es ist uns wichtig, ein Ziel zu haben, sonst singen wir nur dahin und die Spannung in der Gesangsstunde geht verloren.“

2017 keine Wettstreite zu besuchen, bedeutet für den neuen Dirigenten aber nicht, es ruhig angehen zu lassen: „Egal, ob Singstunde oder Wettstreit, ich gebe immer 100 Prozent und erwarte von den Sängern, dass sie sich voll und ganz auf den Gesang konzentrieren.“

Schließlich möchte Esenkan „das Level des Vereins weiterführen und ausbauen und das Beste aus dem Chor herausholen“, damit die Sänger auch in Zukunft erfolgreich bei Wettstreiten abschneiden.

Lapp und Fiedler begrüßen diesen Ansatz: „Wenn wir ordentlich proben, können wir beruhigter an einen Auftritt herangehen und flattern nicht so“, sagt Lapp, der bereits seit 65 Jahren als Sänger aktiv ist. Bei Fiedler sind es zehn Jahre weniger. Er erinnert sich an eine Singstunde, die nicht nach Esenkans Geschmack verlaufen ist: „Einmal wurde er richtig grantig und hat aufs Klavier gehauen, wir haben kaum ein gutes Wort von ihm gehört“, sagt der 71-Jährige und lacht. Längst wissen er und seine Sangeskollegen, wo der Fehler lag. Esenkan erklärt: „Ich mag keine Unruhe und Gemurmel während der Singstunde. Mir ist es wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Deshalb haue ich auch mal aufs Klavier, dann ist es aber auch wieder gut.“

Den Gesangverein „Lahnthal“ in den kommenden Jahren erfolgreich dirigieren, das ist eines der Ziele des 19-Jährigen, der davon überzeugt ist: „Dirigieren kann man nicht lernen; man kann sich weiterbilden, aber die Grundlagen muss ein Chorleiter im Blut haben.“

Gerade steckt Esenkan in den Abiturprüfungen, hat aber schon einen Plan, wie es danach weitergehen soll: „Ich habe ein Praktikum beim Heeresmusikkorps in Koblenz absolviert. Die Resonanz war durchweg positiv, ich hätte dort als Kapellmeister tätig werden können. Doch das wäre mit meinem Privatleben nicht vereinbar gewesen. Weiter geht es nun wahrscheinlich mit einem Studium der Musikgeschichte und Philosophie.“ Das soll seiner Zukunft beim Gesangverein „Lahnthal“ aber auf keinen Fall im Wege stehen.