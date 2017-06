Das wischende Klassenzimmer

Von Michael Tietz

PROJEKT Weidenhäuser Schule testet iPads / Kinder gestalten Comics, Filme und E-Book

Digitales Lernens soll in den Schulalltag der ADS Weidenhausen einziehen: Die Sechstklässler testen im Vorfeld der Projekttage den Umgang mit Tablets und stellen damit Comics, E-Books und Filme her. (Foto: Tietz)

Emily schreibt fleißig am neuen Kapitel für ein E-Book, Noah fotografiert seine Mitschüler für eine Szene ihres Comics und Sophie bastelt an den letzten Einstellungen für einen Werbefilm – alles mit iPads. Vier Wochen lang gehören die Tablets mit den berührungsempfindlichen Bildschirmen für die Sechstklässler zum Schulalltag. Kreatives Arbeiten mit neuen Medien ist hier angesagt.

Die Schüler der 6a sind mächtig stolz, dass ausgerechnet sie das Pilotprojekt umsetzen dürfen. Und sie sind begeistert vom digitalen Unterricht. „Das macht total viel Spaß. Keine Theorie, wir können hier richtig kreativ sein“, freut sich Liam.

Anzeige

Das digitale Lernen muss in Deutschland deutlich forcieren werden, mahnte schon Angela Merkel. Weil sonst der Wirtschaftsstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb auf der Strecke bleiben würde, so die Bundeskanzlerin. Auch in der Förderstufe der Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen soll digitalen Lernens möglichst bald in den Schulalltag einziehen. Dafür machen sich Projektleiterin Petra Schepanski und Förderstufenleiterin Ruth Bodenbender stark.

Als Einstieg testen nun die Sechstklässler im Deutsch- und Gesellschaftslehreunterricht die mobilen Computer. Einige wenige von ihnen hatten schon mal ein Tablet in den Händen – meist allerdings zum Spielen. Im Zuge der Medienbildung in der Schule nutzen die Jugendlichen die Geräte nun zum Herstellen von Büchern und Filmen.

„Nachhaltiges Lernen“ nennt Petra Schepanski den Einsatz der digitalen Hilfsmittel. Statt des üblichen Zusehen, Lesen und Zuhören im Unterricht ist nun selbstständiges Handeln gefragt. Die Schüler probieren aus, geben sich gegenseitig Tipps in der Handhabung der Tablets und verfolgen ein ehrgeiziges Ziel: Denn zum Abschluss des Projekts sollen ihre Werke fertig sein.

Dafür schlüpfen sie in die Rollen von Autoren, Regisseuren und Bildgestaltern. „Die Jugendlichen sind so kreativ und engagiert“, freut sich Petra Schepanski über die ersten vorzeigenswerten Ergebnisse nach nur wenigen Stunden.

Die Lehrerin hat den Koffer mit den 16 iPads im Medienzentrum Kirchhain für vier Wochen ausgeliehen. Eine solche Ausstattung möchte sich die Schule möglichst bald selbst zulegen. „Wir stellen uns den Herausforderungen im Umgang mit den neuen Medien und wollen ab dem neuen Schuljahr die Arbeit mit Tablets in den laufenden Unterricht integrieren“, erklärt Ruth Bodenbender.

Die Schüler der ADS Weidenhausen zeigen bei der Umsetzung ihrer Ideen großen Teamgeist

„Thirteen – Meine Prophezeiung“ haben Jonah, Emily, Sarah und Maya ihr E-Book betitelt, an dem die vier Schüler werkeln. Es geht um ein Mädchen, das an seinem Geburtstag entführt wird. In Gefangenschaft lernt die 13-Jährige einen Jungen kennen – zusammen versuchen sie zu fliehen. „Wir schreiben die Geschichte in Tagebuchform“, erzählt Emily. In Gemeinschaftsarbeit entsteht Kapitel für Kapitel, ebenso die Inhaltsangabe und das Layout mit Fotos. „Das ist richtig gut“, lobt Sarah, als sie eine weitere Textseite ihrer Mitschüler durchgelesen hat.

Großen Teamgeist zeigen an diesem Morgen auch Leonie, Liam und Noah. Sie basteln fleißig an ihrem Comic. Tag für Tag schreibt dafür Liam ein kleines Drehbuch zu der Superhelden-Geschichte. „Das versuchen wir, so gut wie möglich umzusetzen“, sagt der junge Autor. Schritt für Schritt werden mit den Tablets Fotos geschossen sowie die Folien mit Sprech- und Gedankenblasen versehen.

„Manchmal brauchen wir schon zehn Minuten, bis ein Foto im Kasten ist“, erzählt Leonie mit einem Schmunzeln. Das größte Problem: Zu oft werde bei einer ernste Szene gelacht. „Wenn´s geht, wollen wir unser Comic am Ende auch ausdrucken“, berichtet Noah. Ein eigenes kleines Buch in den Händen zu halten, wäre schon toll. Da hat dann auch das moderne Tablet das Nachsehen.

Eine andere Gruppe nimmt einen Stop-Motion-Film in Angriff. Dieser wird aus vielen Einzelbildern zusammengesetzt. Aus Lego bauen die Schüler Figuren und Requisiten, die mit jeder Einzelaufnahme ein kleines bisschen bewegt werden.

Sophie hat derweil mit ihrem iPad einen gut einmütigen Werbefilm über die Adolph-Diesterweg-Schule gedreht. Ihre Botschaft: „Alles ist möglich, wenn man an sich glaubt.“ Das professionell gestaltete Video gleicht einem Trailer für einen Kinofilm und soll nun auf die Homepage der ADS gestellt werden.

Bei einem Präsentationstag am 23. Juni stellen die Jugendliche ihre Bücher und Filme vor

Die Sechstklässler sind auch als Multiplikatoren an der Schule gefragt. Bei den Projekttagen zum Thema „Rund um das Buch“ vom 21. bis 23. Juni werden sie als „Experten“ die Fünftklässler mit den Tablets vertraut machen und diesen einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben – auch zum richtigen Wischen über den Bildschirm. Beim Präsentationstag am 23. Juni stellen die Jugendlichen dann ihre Bücher und Filme der Schulgemeinde vor.