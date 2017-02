Der Trend geht klar zum Studium

Von Klaus-Dieter Schwedt

MESSE Viele heimische Unternehmen suchen bereits Auszubildende für 2018

IHK-Hauptgeschäftsführer Andreas Tielmann bezeichnete die Messe in der Sechsheldener willi-Thielmann-Halle, die am Samstag fortgesetzt wird, als „Schaufenster der Region“. „Wir sind gerne Gastgeber und stolz, was in Sachen Ausbildung im Raum Haiger möglich ist“, betonte Haigers Bürgermeister Mario Schramm bei der Eröffnung. Im Beisein von Landrat Wolfgang Schuster sowie zahlreicher Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft wies der Rathauschef mit Stolz auf die gut 7500 Arbeitsplätze in „seiner“ Stadt hin.

IHK-Geschäftsführer Tielmann empfiehlt „duale Ausbildung als denkbar beste Basis für eine weitere Karriere“

Anzeige

Jungen Menschen, die noch im Unklaren über ihren beruflichen Weg wären, empfahl Tielmann eine duale Berufsausbildung als denkbar beste Basis für eine weitere Karriere. Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke machte deutlich, dass trotz rückläufiger Schulabgänger die Zahl der Abiturienten steige. Diese wählten meist den Weg ins Studium, obwohl das Handwerk auch kreative Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen biete.

Insgesamt 51 Aussteller präsentieren gut 120 Ausbildungs- und Studiengänge. Schüler und Eltern haben die Gelegenheit, mit den Unternehmen, ihren Ausbildungsleitern, Schulen und Hochschulen der Region in Kontakt zu kommen und sich ausführlich über Ausbildung, duale Studien, Praktika, Angebote der Hochschulen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Erstmals gibt es ein Begleitprogramm mit Fachvorträgen und Gesprächen mit Ausbilder und Personalverantwortlichen.

Das Team der IHK hatte bei rund 1200 angemeldeten Schülern bereits am Eröffnungstag gut zu tun. Allerdings räumte Andrea Kraft, Beraterin für Fachkräftenachwuchs ein: „Es wird immer schwieriger, geeignete Bewerber zu finden. Viele Jugendliche haben Gymnasium und Studium im Fokus, machen später einen zweiten Anlauf zur dualen Ausbildung.“

Am Stand von „Hailo“ in Haiger stellte Personalleiter Matthias Schwehn mit seinem zwölfköpfigen Team die verschiedenen Ausbildungsgänge vor und bilanzierte: „Unsere insgesamt für 2017 eingeplanten Lehrstellen sind bis auf einen Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Lagerlogistik bereits alle besetzt“.

Die Eisengießerei Doering aus Sinn, die jährlich bis zu 20 000 Tonnen Eisenguss produziert, hat dagegen noch Probleme mit der Belegung von Ausbildungsplätzen. „Wir haben noch offene Lehrstellen – sogar für den seltenen Beruf Gießereimechaniker“, sagte Personalleiter Ulrich Eichmann.

Mitten in den Gängen waren auch Lee Ann Gierlich, Antonia Schulze und Pinar Özkök von der Driedorfer Westerwaldschule unterwegs: „Wir möchten uns hier Firmen anschauen und uns schon mal frühzeitig über die Möglichkeit von Abi und gleichzeitig beruflichen Ausbildung informieren“, nannten sich als Grund für den Besuch der Messe.

Die Haigerer Cloos Schweißtechnik stellte die Lehrer im technischen und kaufmännischen Bereich vor. „Bei uns sind die zehn Ausbildungsplätze für 2017 bis auf eine Fachkraft für Lagerlogistik bereits alle belegt, wir suchen bereits Bewerber für 2018“, betonten die Ausbildungsleiter Dunja Fiedler und Andreas Schmelzer.

Matthias Schupp von der Firma Selzer in Driedorf-Roth zeigte sich besorgt, dass die Suche nach qualifizierten Auszubildenden immer schwieriger werde, da fast 70 Prozent der Schüler Richtung Studium tendierten. Die Ausbilder der Weber Gruppe in Dillenburg, Matthias Kunz und Sandra Kowarna-Müller, wiesen darauf hin, dass trotz der geburtenschwachen Jahrgänge die 13 Ausbildungsplätze schon Ende vergangenen Jahres besetzt waren. Mit neuen Bewerbungen für 2018 befassen sie sich bereits nach den diesjährigen Sommerferien.

„Wir haben bisher keine Probleme gehabt, unsere Lehrstellen zu besetzen. Auch die zwölf freien Plätze für 2017 waren schnell belegt“, berichteten Petra von Sommerfeld und Hans-Peter Zohles vom Personalmanagement der Haigerer Firma Klingspor.

Ulrich Halmel, Personalleiter der Volksbank Dill, und die Sparkassen-Ausbildungsleiterin Anette Schönberger wiesen darauf hin, dass nach vor eine Ausbildung bei den Kreditinstituten gefragt ist. Beide Banken sind bereits mit den ersten Bewerbungen für 2018 beschäftigt.

Ausbildungsberater Frank Liebcher von der Handwerkskammer Wiesbaden ist besorgt, dass so viele Jugendliche in Richtung Uni abschwenken, und machte deutlich: „Ohne Handwerk findet allerdings nichts statt, das Handwerk ist der Boden für alles.“

Mit einem Infostand über Verkehrssicherheit und Einstellungsberatung war auch die Polizei Hessen wieder vertreten. Besonders umlagert wurde ihr Rauschbrillentest, beim dem Besucher im simulierten Rauschzustand versuchen konnten, den Basketball in den Korb zu werfen.

Am Samstag (18. Februar) ist die Messe von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet. Erwartet werden wieder Lehrer, Schüler und – verstärkt – die Eltern.