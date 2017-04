Die "Höhner"  sind ihre Freunde

Weilburg Die Stadt wird für drei Tage zur Konzertarena: Vom 30. Juni bis 2. Juli findet auf dem Festplatz Hainallee an der Lahnschleife "Pop am Fluss" mit gleich drei Konzerten namhafter Künstler statt.

Den Auftakt bildet am Freitag, 30. Juni, die "Rocknacht der Legenden" mit Albert Hammond, "Manfred Mann's Earth Band" und Mungo Jerry. Weiter geht es am Samstag, 1. Juli, mit dem Gastspiel des deutschen Shootingstars Mark Forster, der von der Berlinerin Amanda als Support unterstützt wird.

Am Sonntag, 2. Juli, findet unter dem Motto "Weilburg goes Kölsch" ein Kölscher Nachmittag mit den "Höhnern" und Cat Ballou statt - natürlich mit frischem Kölsch vom Fass.

13-Jährige steht im Rampenlicht

Und auch am Sonntag ist ein Support zu erleben: Dann tritt die 13-jährige Josephine Ohly aus Weilburg auf. Im Jahre 2010 entdeckte die aus Weilburg stammende Josephine Ohly ihre Liebe zur kölschen Musik. Damals begann für die heutige Stommlerin eine besondere Geschichte: 2012 gewann Ohly den "Höhner"-Talentwettbewerb am Tanzbrunnen in Köln. 2014 belegte sie den ersten Platz in ihrer Altersklasse bei "Jugend musiziert".

Sie selbst nennt das, was sie macht "Kölsch met Hätz". "Stetig weiter entwickeln und nie stehenbleiben" - das ist die sehr reife Einstellung der 13-Jährigen. Mit den Höhnern ist sie seit dem Wettbewerb gut befreundet. Umso mehr freuen sich die Macher, Josephine Ohly als Support für "Weilburg goes Kölsch" gewonnen zu haben.

Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen, bei der Tourist-Information in Weilburg sowie auf www.adticket.de, www.eventim.de und www.ticket-regional.de. Die Karten sind unter Telefon (0 64 71) 3 14 67 erhältlich. (red)