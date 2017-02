"Die Schule ist uns ans Herz gewachsen"

Von Ann-Christin Kuhlmann und Manuela Jung

SCHÜLER Abiturienten der Wetzlarer Goetheschule über ihr Lernverhalten und das, was nach dem Abi kommt

Jasper Kawohl

Alter: 18

Leistungskurse: Sport,

Englisch

Ziel: 1,8; auf jeden Fall besser als seine Mutter

Sein Plan war es, in den Weihnachtsferien mit dem Lernen fürs Abi zu beginnen, "doch das erste Halbjahr war einfach zu stressig, ich musste erst einmal abschalten", sagt Jasper Kawohl. In den letzten Wochen habe er "immer mal was rausgeschrieben", und jetzt, wo es in die finale Phase gehe, steckt der 18-Jährige den Kopf regelmäßig in die Bücher. Er stellt fest: "In der Oberstufe war ich immer gut sortiert, das zahlt sich aus."

Jasper gesteht: "Ich bin eher lernfaul und fange spät an", aber er bleibt zuversichtlich: "Bisher hat es ja immer gut geklappt." Zu realisieren, dass jetzt tatsächlich das Abi vor der Tür steht, dafür hat Jasper lange gebraucht. Jetzt beschäftigt er sich vor allem mit der Sportprüfung, das Fach sei am lernintensivsten.

Die mündlichen Prüfungen sieht der Abiturient noch in weiter Ferne: "Wenn ich mich jetzt auch schon darum kümmere, ist meine Woche einfach zu kurz. Dafür nehme ich mir nach dem schriftlichen Teil Zeit."

Jasper freut sich, wenn er im Sommer endlich nichts mehr für die Schule tun muss und einfach mal abschalten kann. "Ein bisschen schwer fällt es mir aber schon", gibt er zu, "zwölf Jahre sind eine lange Zeit, da wächst einem vieles ans Herz."

Nach den Prüfungen kämpfen Schüler gegen Lehrer beim Abigag um "Goethe’s Faust"

Doch Zeit für Wehmut wird Jasper gar nicht viel bleiben. Schon bald soll das Studium folgen: Am liebsten Sport und Germanistik. Damit will sich der 18-Jährige den Weg für den Sportjournalismus freimachen.

Lena Grebe

Alter: 18

Leistungskurse: Englisch,

Musik

Ziel: 1,6

Lena Grebe hat ihren Startschuss fürs Lernen nicht verschoben, sie bereitet sich seit den Ferien darauf vor.

Ihre Leistungsfächer sind zwar Musik und Englisch, doch die fallen ihr leicht - deswegen widmet sie sich vor allem Mathe: "Ich versuche, jeden Tag einen alten Abivorschlag durchzurechnen", sagt sie.

Lena selbst sieht sich als Lerntyp: "Ich muss mir alles aufschreiben und zusammenfassen." In den nächsten Wochen wird sie wohl noch einige Lernzettel schreiben, doch auch abschalten muss sein. Ihren Ausgleich findet Lena im Sport und in der Musik.

Dem Abitur sieht die 18-Jährige positiv entgegen: "Ich habe mir die letzten beiden Jahre viel Mühe gegeben. Ich bin zwar etwas nervös, aber ich fühle mich gut vorbereitet."

Schon jetzt freut sich Lena auf die Mottowoche und den Abiball ganz am Ende der Schulzeit. Besonders fiebert sie jedoch auf eine alte Tradition an der Goetheschule hin: "Die Abiturienten spielen jedes Jahr gegen die Lehrer um ,Goethes Faust‘. Gewinnen die Schüler, bleibt die goldene Statue das nächste Schuljahr im SV-Raum, andernfalls steht sie bei den Lehrern." Doch auch über das Abitur hinaus gibt es für Lena Grund zur Freude: "Ich werde für 11 Monate nach Peru gehen und hoffe, dass ich danach ,Internationale Beziehungen‘ studieren kann." Dafür benötigt die Abiturientin jedoch Topnoten: "Ich brauche auf jeden Fall einen Einserschnitt, das ist mein großes Ziel."

Benedikt Karl

Alter: 17

Leistungskurse: Englisch,

Latein

Ziel: besser als 1,4

Benedikt Karl blickt bislang entspannt auf das Abi: "Meine Leistungskurse sind Englisch und Latein, und die sind für mich nicht wirklich lernintensiv."

Lernzettel schreiben oder stundenlanges Auswendiglernen stehen nicht auf Benedikts Zeitplan: "Ich bin eher der Lerntyp, der sich etwas zwei oder dreimal durchliest und es dann im Kopf hat."

Doch ein Fach bringe auch den 17-Jährigen aus der Ruhe: "Vor dem mündlichen Matheabi habe ich schon Angst". Mit einer guten Note bestehen möchte er aber auch diese Prüfung, denn Benedikts Pläne fordern ein nahezu perfektes Zeugnis: "Mein Abischnitt sollte zwischen 1,0 und 1,4 liegen, damit ich möglichst schnell Jura studieren kann."

Bei solch hohen Zielen braucht Benedikt einen Ausgleich. Doch Sport und Musik sind eher weniger etwas für ihn. Der Abiturient engagiert sich in der Politik, ab und zu liest er ein Buch.

Genau wie seine beiden Mitschüler Jasper und Lena freut sich Benedikt vor allem auf die Feiern während des Abis und darauf, den nächsten Schritt im Leben zu gehen. Etwas traurig, dass der Schulalltag bald wegfällt, ist aber auch er: "Schule war von klein auf eine Konstante in unserem Leben."

TERMINE

Das schriftliche Abitur findet hessenweit von Donnerstag, 16. März, bis Donnerstag, 30. März, statt.

Die Termine für die mündlichen Prüfungen sind schulabhängig. An der Goetheschule finden sie zwischen Montag, 29. Mai, und Mittwoch, 14. Juni, statt. (maj)