Elkerhausen rockt zu Ostern

PARTY Mit "King’z Kitchen" und "Inside Out"

Die Band „Inside Out“ will im Dorfgemeinschaftshaus in Elkerhausen eine energiegeladene Show mit ansteckender Partylaune bieten. (Foto: privat)

Weinbach-Elkerhausen Am Ostersonntag, 16. April, steigt im Dorfgemeinschaftshaus in Elkerhausen die 20. Osterrock-Jubiläumsparty des Turn- und Sportvereins.

Passend zum Jubiläum hat der Veranstalter entschieden, zwei Bands zu engagieren.

Los geht es um 20.30 Uhr mit der Vorband „King’z Kitchen“. In „Königs Küche“ wird Folgendes gekocht: Power, Adrenalin sowie Ausdauer. Die Band verspricht ein Programm und einen Sound mit Volldampf. Ob von AC/DC über Vollbeat bis hin zu Gassenhauern der Böhsen Onkelz – das Publikum kann sich auf einen Auftritt zum Mitfeiern, Mittanzen und Mitgrölen freuen.

Ab 22 Uhr heizt „Inside Out“ ein. Seit 25 Jahren beweist die Band ein gutes Gespür dafür, welche Songs gespielt werden müssen.

Das Publikum erlebt eine Zeitreise mit angesagten Rocksongs sowie Klassikern der vergangenen 30 Jahre. Die Band bietet eine energiegeladene Show mit gutem Sound und ansteckender Partylaune.

Die Freude sowie der Spaß am Musizieren und Singen, um die Menschen vor der Bühne zu begeistern, hat sich die nicht nur in der Oberlahnregion bekannte Band, zu der auch der in Elkerhausen wohnende Markus Schäfer gehört, auf ihre Fahne geschrieben.

Eintrittskarten sind für acht Euro im Vorverkauf bei Christian Hainz unter Telefon (01 73) 5 94 66 07 (auch per WhatsApp) und zu den Öffnungszeiten des Sportheims erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. (mk)