Erst "The Voice", jetzt erste Single

INTERVIEW Andreas Steiger veröffentlicht "Don’t Know" / Produktion im Hinterland

Hallo Andreas, erzähl uns doch bitte, wie es nach den „The Voice“-Sing Offs für dich weiterging? Hast du dich gleich wieder an deine Musik gesetzt?

Andreas Steiger: Nach den Sing Offs habe ich mir erst mal kurz Zeit genommen, um zu überlegen, wie es mit der Musik und allgemein weitergehen soll. Dabei stand nie die Frage im Raum, ob ich mit der Musik weiter mache, sondern nur wie. Ich habe mich dazu entschieden, meine erste Single auf den Markt zu bringen und dann zu versuchen, ein Album zu produzieren. Daraufhin habe ich mich mit Unterstützung von Triumphton Records direkt an die Realisierung meiner ersten Single gemacht.

Wie und wann ist deine erste eigene Single „Don‘t Know“ entstanden?

Steiger: Geschrieben habe ich das Lied vor etwa drei Jahren. Es hatte für mich immer etwas besonderes und deshalb habe ich mich auch nach „The Voice“ dazu entschieden, diesen Song, etwas neu interpretiert, als meine erste Single zu veröffentlichen.

Was meinst du mit neu zu interpretieren?

Steiger: Neu interpretiert heißt, dass ich und einige super Musiker die ganze Nummer noch mal im Proberaum auseinander genommen und dann durch „Ideenpingpong“ wieder neu zusammengesetzt haben. Dann ging es ab ins Studio, um das Ganze noch schön aufzunehmen und meine erste Single war geboren.

Haben Dir deine Erfahrungen bei „The Voice“ beim Songwriting und performen weitergeholfen?

Steiger: Die Erfahrungen bei „The Voice“ haben einiges an meiner Musik verändert. Es waren ja meine ersten Auftritte auf einer „richtigen“ Bühne und dadurch, dass ich jetzt halt schon auf einigen größeren und kleineren Bühnen stand, kenne ich nun das überwältigende Gefühl, das man beim Performen hat. Es ist so, als ob man noch einmal eine ganz neue Seite an der Musik entdeckt und das fließt natürlich sowohl ins Songwriting als auch bei der Performance mit ein.

Zu dem Song habt ihr auch ein Video gedreht – kannst du uns etwas über die Dreharbeiten erzählen?

Steiger: Das Video haben wir mit einem kleinen Team bestehend aus drei Kameramännern, einer Darstellerin, Maske und einer kleinen Crew aus Helfern zusammen gedreht. Das Konzept für das Video habe ich vorher genauestens mit den Männern hinter der Kamera erarbeitet, damit wir die Geschichte und die Emotion, die in dem Song erzählt werden, auch perfekt verbildlichen konnten.

Wo habt ihr gedreht?

Steiger: Gedreht wurde im Marburger Landgrafenschloss, dass die Uni Marburg uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat! Am Set musste es dann relativ schnell gehen, da wir nur einen Drehtag hatten, jedoch herrschte am Set eine sehr entspannte, lustige und trotzdem professionelle Atmosphäre, so dass wir alles in der vorgegebenen Zeit abgedreht bekommen haben.

Wie geht es bei Dir beruflich weiter – setzt du jetzt voll auf die Musik oder wird weiter studiert; wie bekommt man beides unter einen Hut?

Steiger: Nun, es ist leider so, dass wenn man irgendwo Erfolg haben will, man alles, was man hat, in diese Sache investieren muss. Das bedeutet aber nicht, dass das Studium ad acta gelegt ist. Gerade, wenn man in einer Phase in seinem Studium ist, wo man keine befristeten Prüfungen mehr ablegen muss, ist der Spagat machbar und ein hinzunehmender Preis!

Was kommt als nächstes musikalisches Zeichen; steht ein Album an?

Steiger: Genaueres kann ich im Moment noch nicht verraten, nur so viel, dass es definitiv bald in Richtung Albumproduktion gehen soll.

INFOS ZUR ERSTEN SINGLE

Andreas Steigers erste Single „Don't Know“ ist seit vergangener Woche digital (unter anderem via Amazon, iTunes und Spotify) erhältlich. Doch wie ist der Popsong überhaupt entstanden?

Jan-Patrick Wallentin, Schlagzeuger von Silent Seven und einer der Köpfe hinter dem Breidensteiner Independent Label Triumphton Records, ist nach Steigers Auftritten bei „The Voice of Germany“ auf den 23-jährigen Marburger aufmerksam geworden. „Ich fand ihn super“, sagt Jan-Patrick Wallentin. Zudem sei der regionale Bezug da gewesen. Wallentin schrieb den Musiker an, man traf sich, tauschte sich aus. Fertig. „Don't Know“ wurde dann im Breidenbacher Northroad Recording Studio in Zusammenarbeit mit Triumphton Records produziert, aufgenommen und gemischt.

Wer über Andreas Steigers aktuelle Veröffentlichungen auf dem Laufenden bleiben möchte, wird Fan bei Facebook oder folgt ihm auf Instagram.