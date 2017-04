Es geht darum, Kräfte zu bündeln

Von Kerstin Kaminsky

DO IT! 2017 Neuer Termin, größere Halle, erweitertes Konzept für die Ausbildungsmesse

Stefan Laux, Leiter der Friedrich Dessauer Schule, koordiniert die „Do it! 2017“. Vom 18. bis zum 22. September können Schüler in Limburg verschiedene Ausbildungsberufe praktisch kennenlernen. (Foto: Kaminsky)

Soll Schülern Orientierung für die Berufsplanung geben: die "Do it". (Archivfoto: Stahl)

Limburg-Weilburg Die gemeinsam von Kreishandwerkerschaft, IHK und Arbeitsagentur ausgerichtete Ausbildungsmesse „Do it!“ geht in die nächste Runde. Dieses Mal aber nicht im Frühjahr, sondern im Herbst.

Unter einem Dach konnten sie die große Vielfalt der Berufe, die im Landkreis Limburg-Weilburg ausgebildet werden ausprobieren, typische Ausbildungssituationen erleben und mit Auszubildenden und Ausbildern ins Gespräch kommen. Das TAGEBLATT sprach mit dem Koordinator Stefan Laux über die Neuigkeiten für die „Do it!“ 2017“.

Herr Laux, bisher wurde die „Do it!“ im Frühjahr ausgerichtet. Warum nun im Herbst?

Stefan Laux: Hierfür gibt es mehrere Gründe. Zum einen war der Zeitpunkt suboptimal für das spätere Bewerbungsverfahren. Außerdem war es im März in einer Halle die für diesen Zweck nicht vorgesehen ist, unangenehm kalt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Finanzierung. Die „Do it!“ finanziert sich hauptsächlich durch Spendengelder. Im Vorjahr konnten wir auf eine LEADER Förderung aus dem europäischen Landwirtschafsfonds zurückgreifen, die uns jedoch nur für ein Jahr zur Verfügung stand.

Welche Vorteile sehen Sie mit der Ausbildungsmesse zum Schuljahresbeginn?

Laux: In diesem Jahr sprechen wir die Abgangsklassen an. Da haben die Schüler das nahende Ende der Schulzeit und die Berufswahl schon ziemlich konkret im Blick. Bis zum nächsten Zeugnis haben sie dann immer noch genug Möglichkeiten sich zu verändern, um ihre Ausgangsposition auch für einen gefragten Ausbildungsberuf zu optimieren. Kurz gesagt: Um ihre Leistungen zu steigern und gegebenenfalls ihr Sozialverhalten anzupassen.

Soll es auch künftig bei diesem Termin bleiben?

Laux: Nein, wir denken jetzt natürlich auch schon an die „Do it 2018“ und streben dafür eine Aktionswoche im Juni an. Der neue Termin im Juni, der noch genauer fixiert werden muss, soll dann für die kommenden Jahre festgeschrieben werden.

Statt Markthalle wird die Messe nun in die Kreisporthalle umziehen. Warum?

Laux: Wir gehen von höheren Schülerzahlen aus. Es gibt viele Anfragen von Schulen, die bisher noch nicht teilgenommen haben. Die Sporthalle ist viel größer und bietet daher fast 50 Prozent mehr Ausstellungsfläche als die Markthalle. Damit können die einzelnen Berufe großräumiger präsentiert und besonders gefragte Berufsbilder, sogar doppelt abgebildet werden. Im vergangen Jahr waren es 41 Aussteller und 56 Berufe, bei denen die Schüler selbst Hand anlegen konnten. Dieses Jahr sollen weitere Aussteller und zusätzliche Berufsbilder hinzukommen.

Haben Sie einen konkreten Beruf im Sinn, der bislang nicht auf der „Do it!“ präsentiert wurde?

Laux: Ja, wir überlegen zum Beispiel das Bestattungsgewerbe als Angebot aufzunehmen. Außerdem wollen wir interessanter Ausbildungsberufe für Abiturienten darstellen und einen weiteren Schwerpunkt auf Berufe legen, die in kleinen Betrieben ausgebildet werden. Gerade in Handwerksbetrieben wird die Not immer größer und Nachwuchs dringend gebraucht.

Gibt es sonst noch Neuerungen im Konzept für 2017?

Laux: In den vergangen Jahren kamen die Schüler nur am Vormittag während der Unterrichtszeiten zur „Do it!“. Wir planen gerade, das Programm mit interessanten Angeboten auf den Spätnachmittag und sogar bis in den Abend hinein auszuweiten.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft der „Do it!“?

Laux: Unser langfristiges Ziel ist, die Kräfte der verschiedenen Bildungsmessen zu bündeln. Somit könnten sich die jungen Menschen in nur einer Großveranstaltung über die Möglichkeiten der dualen Ausbildung, über Berufsfachschulen bis zu den akademischen Ausbildungsmöglichkeiten der Region informieren. Auf der anderen Seite möchten wir mit der „Do it!“ die Attraktivität unserer heimischen Unternehmen stärken. Wenn wir beide Seiten zusammenzubringen, so dass junge Menschen Arbeit in unserer Region finden und andererseits ortsansässige Unternehmen Fachkräfte akquirieren können, stärken wir die Infrastruktur unseres Kreises.

Eine Liste der Ausbildungsberufe mit Beschreibung und einem Video sowie die teilnehmenden Unternehmen gibt es auf der Homepage der „Do it!“ www.Doit-Limburg-Weilburg.de. Anfragen von Unternehmen, Schulen und Schülern werden bereits jetzt unter der Mailadresse info(at)doit-limburg-weilburg.de beantwortet.