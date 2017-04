Europäisches Mathe-Projekt an der "Goethe"

BILDUNG Schüler und Lehrer tauschen sich über sinnvollen Einsatz von Computern im Unterricht aus

Anlass war das fünfte Treffen des Projektes „Maths Art Technology for a Harmonius Society“ (M.A.T.H.S.), das an der Goetheschule stattfand. Das Projekt ist Teil des Programms „Erasmus Plus“ – dem Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union. Es soll den europäischen Erfahrungsaustausch in der Bildungs- und Jugendarbeit fördern.

Auch Kultur und Lebensart im Programm

Aus Sevilla, Perugia, dem griechischen Kissamos sowie den Städten Samsun und Kayseri in der Türkei waren Schüler und Lehrer in die Domstadt gereist, um sich mit Vertretern der Goetheschule über den sinnvollen Einsatz von Computern im Mathematikunterricht auszutauschen. In gemischten Gruppen arbeiteten die Schüler gemeinsam mit dem mathematischen Programm „Geogebra“ zu unterschiedlichen mathematischen Fragestellungen. Eine Herausforderung bestand darin, die möglichen Lösungswege in der Projektsprache Englisch zu kommunizieren.

Die Projektleitung seitens der Goetheschule lag bei Meike Stamer, Thomas Göttlich und Sven Hilk.

Zur Begrüßung der Gäste war auch Wetzlars Partnerschaftsdezernent Karlheinz Kräuter an das Oberstufengymnasium gekommen. In seiner Ansprache an die internationalen Gäste betonte er die Bedeutung Europas und forderte insbesondere die junge Genreration dazu auf, sich für Europa einzusetzen. Durch den Kontakt mit ihren Gastfamilien bekamen die Teilnehmer auch einen Eindruck der deutschen Kultur und Lebensart, beim abwechslungsreichen Programm lernten sie die Sehenswürdigkeiten kennen. Sie besuchten die Leica-World, kletterten im „Cube und machten einen Abstecher ins Gießener Mathematikum.

Die Schüler des Englisch-Leistungskurses hatten für die europäischen Gäste eine Stadtführung durch Wetzlar organisiert und auch weitere Schüler und Lehrer der Goetheschule trugen zum Gelingen des europäischen Projektes bei. Der Sport-Leistungskurs hatte ein Völkerball-Turnier vorbereitet, der Physik-Leistungskurs veranstaltete einen Workshop mit physikalischen Versuchen und der Musik-Leistungskurs sorgte mit musikalischen Beiträgen für einen stimmungsvollen Auftakt an der Schule. (fst)