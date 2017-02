Fragen kommen über WhatsApp

Von Olivia Heß

BÜRGERMEISTERWAHL Kinder- und Jugendparlament lädt Kandidaten zur Fragerunde ein

Werden von den Jugendlichen mit Fragen gelöchert: Jacqueline Würz (v. l.), Johannes Hanisch, Manuel Eckardt und Mischa Hahn. Am Ende gibt es eine Abstimmung, wer am überzeugendsten ist. Doch das Ergebnis will das Kinder- und Jugendparlament erst nach der Wahl bekannt geben. (Foto: Heß)

Weilburg Was nehmen Sie auf eine einsame Insel mit? Eine klassische und beliebte Frage. Klar, dass die vier Bürgermeisterkandidaten in Weilburg auch darauf antworten müssen. So geschehen bei der Podiumsdiskussion des Weilburger Kinder- und Jugendparlaments.

Ein gutes halbes Jahr existiert das Kinder- und Jugendparlament erst. Im Vorfeld der Weilburger Bürgermeisterwahl hat der Nachwuchs aber schon eine eigene Podiumsdiskussion mit den vier Bewerbern in der Aula des Komödienbaus auf die Beine gestellt.

Locker und kurzweilig ist der Abend, aber auch die inhaltlichen Fragen kommen nicht zu kurz. Im Gegenteil: Es wird am Donnerstagabend zwei Stunden lang eifrig gefragt und diskutiert. Denn das Team um Angelika Klaus, Victoria Emily Kremer, Markus Huth, Nurcan Cahir, Stina Klapper und Stephanie Kleiber hat sich einiges einfallen lassen. 90 Sekunden bleibt den Kandidaten für die Antwort, dann ertönt der Gong und der nächste ist dran. 40 Fragen haben sie selbst vorbereitet, aber es bleibt trotz zweistündiger Debatte kaum Zeit, diese zu stellen. Denn aus dem Publikum kommen 68 Fragen. Wie es sich für die junge Generation gehört per WhatsApp.

Anzeige

Wie soll die Jugendarbeit in Weilburg künftig aussehen? Aktiver und kommunikativer soll sie gestaltet werden, verspricht Johannes Hanisch. Der CDU-Politiker will soziale Medien stärker nutzen.

Bei der Jugendarbeit wollen die Bewerber den Fokus unter anderem auf soziale Medien legen

Einen ähnlichen Schwerpunkt setzt auch Manuel Eckardt (parteilos): Soziale Medien zur Kommunikation nutzen und die Homepage überarbeiten. Jacqueline Würz will sich für Betreuung in den Jugendräumen in allen Stadtteilen starkmachen und dem Jugendparlament einmal im Jahr Rederecht in der Stadtverordnetenversammlung einräumen. Und Mischa Hahn (parteilos) will zusammen mit den Stadtjugendpflegern die Stadt für den Nachwuchs attraktiver gestalten und wissen, was die Jugendlichen wollen.

So kommt aus dem Publikum auch gleich ein Beispiel: Wie steht es um eine neue Tennishalle? Ein Investor müsse gesucht, der Tennisverein eingebunden werden, erklären alle Vier.

Doch nicht nur Jugendthemen werden angesprochen. Wie wollen die Kandidaten den Vandalismus in der Stadt begegnen? Wie sehen Würz’ Pläne für ein Geburtshaus in der Innenstadt aus? Wie will Hahn die kostenlosen Kitaplätze bezahlen und warum glaubt Hanisch nicht an eine Realisierung? Welche sportlichen Ideen hat Eckardt für Weilburg? Es geht auch um die Aufgaben des Bürgermeisters und wofür die Kandidaten nach einer möglichen Amtszeit in Erinnerung bleiben wollen.

Ach ja, was darf denn nun für die vier Bewerber auf der einsamen Insel nicht fehlen? Mischa Hahn packt nicht nur Familie, Hunde und Hasen ein, sondern auch sein Motorrad und das Aquarium für die Goldfische. Jacqueline Würz freut sich über Zeit mit ihrem Mann und auf ein gutes Buch – die kommen im Moment zu kurz. Einen Nele-Neuhaus-Krimi hätte Johannes Hanisch dabei. Seine Freundin wünscht er sich ebenso wie ein Tablet und eine Internetverbindung auf die Insel. Manuel Eckardt geht es pragmatisch an: Neben der Familie packt er Sonnencreme, Badehose und ein Glas ein, „um nicht aus der Kokosnuss trinken zu müssen“.