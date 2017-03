Gießener Webserie ist Vizeweltmeister

film Im Sommer sind in Mittelhessen die besten Vertreter der Internet-Unterhaltung zu erleben

Die Webserie „Number of Silence“ ist in Gießen und Wetzlar entstanden – und hat weltweit Fans. (Foto: privat)

WETZLAR/GIESSEN Die in Gießen und Wetzlar gedrehte Webserie „Number of Silence“ wurde international mehrfach ausgezeichnet: 19 internationale Awards wurden gewonnen, davon 18 im Jahr 2016. Jetzt kann man sie auch im Kino sehen.

Der größte Erfolg kam zum Abschluss des Jahres: der zweite Platz beim „Web Series World Cup“. Damit gehört die vom Gießener Regisseur Csongor Dobrotka gedrehte Mystery-Serie zu den weltweit am häufigsten ausgezeichneten Webserien.

Die vom Kulturfonds Gießen-Wetzlar und den Kulturämtern der beiden Städte geförderte Webserie ist somit „Vize-Weltmeister“. Teuer produzierte Webserien ließ „Number of Silence“ hinter sich. Bei den renommiertesten Festivals wie in Vancouver, Miami, Los Angeles erhielt die Serie gleich mehrere Preise.

Was sich auf der internationalen Bühne zum Publikumsrenner entwickelte, war in Deutschland längere Zeit eher ein Geheimtipp. Hier kennen in der Produktionsregion Wetzlar und Gießen nur Insider den Mystery-Thriller. „Webserie ist ein Genre, das in Deutschland erst spät aufkam.“

Vier Episoden laufen am Freitag in Frankfurt

„Als ,Number of Silence‘ entstand, gab es nur fünf Webserien, die gleichzeitig gestartet sind. Besonders erfolgreich war ,Number of Silence‘ in Ländern wie Kanada, USA und Spanien wo sich das neue Genre schon länger etabliert hatte“, erklärt Csongor Dobrotka.

Das scheint sich nun zu ändern. Am Freitag, 31. März, laufen die ersten vier Episoden von „Number of Silence“ beim „Lichter Filmfest“ in Frankfurt, und zwar ab 17.30 Uhr im Mousonturm im Studio 1.

Das Produktionsteam von „Number of Silence“ ist zugleich Urheber von „die Seriale – IndieSerienFestival Gießen“, das vom 9. bis 11. Juni zum dritten Mal stattfinden wird. Gemeinsam mit Dennis Albrecht – ebenso wie Dobrotka in Wetzlar großgeworden – entwickelte der Regisseur die Idee eines Festivals. Mit der dritten Auflage des Indie-Serienfestivals reiht sich Gießen in die Liste bekannter Städte wie Vancouver, Miami, Marseille, Berlin, Bilbao, Buenos Aires, Los Angeles und Rio ein, wenn es um das Thema Webserien geht. Was ist wichtig und neu bei der dritten Auflage des Festivals? Zum ersten Mal ist „die Seriale“ in diesem Jahr für internationale Einreichungen geöffnet worden. Die ersten beiden Festivals präsentierten deutschsprachige Serien. Obwohl „die Seriale“ erst ins dritte Jahr geht, gilt sie international bereits als renommiert und gehört nun auch zum „Web Series World Cup 2017“. Bereits bei der zweiten Auflage des Serien-Festivals gab es großen Zuschauerzuspruch. Auf einen regen internationalen und regionalen Zuspruch hoffen die Veranstalter auch diesmal, denn sowohl begeisterte Zuschauer, als auch ambitionierte Filmemacher kommen in den Vorführungen und beim umfangreichen Rahmenprogramm auf ihre Kosten.

Ein Hauptförderer für „die Seriale“ ist das Kulturamt der Universitätsstadt Gießen. Das Kinocenter Gießen ist Festivalpartner und wird alle Serien im Kino zeigen. Das Hotel und Restaurant „Heyligenstaedt“ in Gießen ist ebenfalls Festivalpartner und bietet Raum für weitere Veranstaltungen, auch für das Rahmenprogramm.

Die Hauptorganisatoren des Festivals sind Csongor Dobrotka, Julian Hansmann, Beate Bambauer und Jan Krankl sowie ein Team aus weiteren 15 Personen. Mitveranstalter des Festivals ist die Gießener Filmproduktion „Dobago Film“.

Nähere Informationen gubt es auf www.die-seriale.de oder www.numberofsilence.com. (red)