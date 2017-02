Liebeserklärung für die Ehefrau

Von Klaus-J. Frahm

KULTUR Mediaagentur und Sänger Alp Timagur drehen professionellen Videoclip in Erda

Hohenahr-Erda „Du gehörst zu mir wie ein Stern zum Horizont“ – Wo im Allgemeinen eher Fangesänge zu hören sind, erklingt ein Liebeslied. Der Gießener Sänger Alp Timagur singt seinen aktuellen Popsong im Sportheim am Fußballplatz in Erda.

Anlass war keine Fußballparty, sondern ein professioneller Videodreh, der das Erscheinen der Single „Ein Leben lang“ vorbereitet.

Ein Team von 15 Akteuren verwandelte das Sportheim in Erda am Sonntag in ein Aufnahmestudio, in dem dann der erste Innendrehtag für das Musikvideo, mit dem Alp Timagur am 14. April an die Öffentlichkeit gehen wird, stattfand. Produzent Daniel Kriegler hatte den Song eher zufällig gehört, als Alp Timagur ihn für seine Frau sang und sofort sein Potenzial erkannt.

Wechsel aus der Rap-Szene ins romantische Genre überrascht, aber das Ergebnis kommt an

Weiße Tücher, Scheinwerfer, eine Nebelmaschine und vor allem viel Kaffee dominierten das Sportlerheim am Sonntagmittag. Zwei Kameras nahmen den Sänger aus verschiedenen Blickwinkeln auf, mehrmals musste Alp Timagur sein Lied komplett durchsingen, bis Kriegler zufrieden war. Mit am Set waren auch die Schauspieler, die an den folgenden Drehtagen die Szenen der Geschichte spielen werden, die der Song erzählt.

Geschrieben hatte Alp Timagur das Lied anlässlich seiner Hochzeit, wo er es für seine Frau erstmals öffentlich sang. Freunde und Familie waren überrascht, dass der harte Rapper auch Romantik beherrscht, und so kam es zu dem Vorschlag Krieglers, der Sänger sollte das Genre wechseln.

„Es gibt in Deutschland nicht viele Musiker dieser Richtung. Andreas Bourani und Xavier Naidoo fallen mir dazu ein. Alp Timagur wird mit dem neuen Album, das im Herbst erscheint, den Geschmack vieler Menschen treffen“, sagt Daniel Kriegler, der mit der Produktion des Musikvideos zugleich die Rolle des Managers für Alp Timagur übernimmt.

Als Sponsoren unterstützen die Firmen LogoTex und Enders Design, sowie DJ Bastian Ulrich den neuerlichen Karrierestart des Sängers.

Im Jahr 2006 hatte Alp Timagur die Rapgruppe „Newstyle“, zusammen mit zwei Freunden und seinem jüngeren Bruder Baris. Nach zehn Jahren trennten sich die Künstler und beschlossen musikalisch getrennte Wege zu gehen. Alp Timagur hatte von Freunden schon mehrmals den Rat bekommen, mit seiner Stimme romantische Popsongs zu singen.

Seit Dezember 2016 arbeiten Alp Timagur und Daniel Kriegler, der die Agentur Media DK gründete, zusammen. In Erda begann am Sonntag die Produktion der Single „Ein Leben lang“.

Nach dem Innendrehtag wird es noch zwei Außendrehtage geben, an denen die Geschichte des Songs von Schauspielern visualisiert wird. Den „final cut“ wird Daniel Kriegler vornehmen.

Erscheinungstermin der Single und Start des Musikvideos ist der 14. April. Ab diesem Tag wird das Video auf den gängigen Download Portalen, wie Amazon, Itunes und so weiter zu bekommen sein.