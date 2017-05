"Limburg, Baby!"

Von Sophie Jung

POETRY SLAM Mit Julia Engelmann wurde geslamt, gesungen, gelacht und geweint

LIMBURG Gangster Rap, Grapefruits und viel Konfetti hat es gegeben, als die 24-jährige Julia Engelmann die Limburger Bühne eroberte. So viel Witz sie versprühte, so oft wurde es ganz still und ernst in der Josef-Kohlmaier-Halle.

„Mein Poetry Slam ist der Wein und die Musik ist der Kaffee, der das alles neutralisiert.“ Wie auf einer Weinprobe sollte sich das Publikum fühlen – genauso gemütlich und intim wurde es auch. Sobald Engelmann mit dem Publikum sprach, verhielt sie sich bescheiden, humorvoll und leitete ihre stets mit ernstem Hintergrund verknüpften Gedichte mit viel Gelächter ein. So auch bei ihrem Rap: „Internet, what have you done? Die Jugend kann kein Deutsch mehr sprechen!“ Eingedeutschte Floskeln und anglisierte Sprichwörter flogen dem Publikum um die Ohren. Ernster wurde es beim nächsten Gedicht: „Jeder hat sein eigenes Königreich im Kopf, das keiner sieht. Ich erzähle euch nun ,Die Ballade vom König’.“ Tiefsinnig und wortgewandt erklärte Engelmann, dass man sich nicht verschließen solle, sondern ausbrechen aus seinem einsamen Schloss und frei sein solle – egal, welche Konsequenzen warten.

Mit ihren ehrlichen und erwachsenen Worten verschlug sie einigen die Sprache. Bei einer spontanen Fragerunde nämlich stand Marion aus dem Publikum auf, die eigentlich nur die Begleitung ihrer Tochter war und vorher nicht sehr viel über Julia wusste. Kaum begann Marion zu sprechen, kamen ihr die Tränen: „Ich bin so überrascht und begeistert, was für eine Ernsthaftigkeit du für dein Alter besitzt. Deine Eltern können so stolz auf dich sein.“ Diese waren auch dabei. Um genau zu sein, sind sie bei jeder Aufführung dabei. Engelmanns Mutter übernahm sogar die Fragerunde, während ihr Vater mit verschmitztem Lächeln seine Tochter keine Sekunde aus den Augen ließ.

Herzergreifend wurde es beim Gedicht „Für meine Eltern“. Sie sind ihr Anker und geben ihr Mut, das zu tun, was sie möchte. Die Hände der Eltern waren eng umschlungen. Am Ende gab es einen Kuss und stolze Blicke für die Tochter.

Neben der Liebe zu ihrer Familie, sprach sie aber auch über verlorene Liebe in ihrem Lied „Abschiedslied ohne dich“, oder über gesellschaftskritische Themen mit „Kein Modelmädchen“, womit sie der jungen Generation mehrmals aus der Seele gesprochen haben dürfte. Denn: „Es ist in Ordnung, nicht perfekt zu sein und nicht so zu sein, wie die anderen. Ja: Habt Zukunftsängste, aber lasst euch nicht unterkriegen. Ja: Liebt, aber zerbrecht nicht daran!“ Ihre Argumente waren bedacht und plausibel und mündeten stets in der Aufforderung, sich selbst zu lieben. „Ich bin einfach happy-end-affin“, antwortete sie auf die Frage nach ihrem dauerhaften Optimismus.

Mal witzig, mal traurig, mal nachdenklich war die Stimmung in Limburg an diesem Abend. Julia Engelmann kann aber auch anders und sorgte für Festivalstimmung mit ihrem Lied „Taxistand“, das eines nachts in einer WG in Köln mit ihrer damaligen Mitbewohnerin entstand. „Klatscht in die Hände!“ schrie sie, warf Konfetti, sang und spielte Gitarre. Den Hintergrund schmückten Regenbogen, eine Wolke, Grapefruit, Stern, Papierflieger und die Erde. Ihr Equipment: eine Gitarre, ein Eimer voller Konfetti und ihre Stimme. Mehr brauchte es nicht, um bei vielen Zuschauern eine Gefühlsachterbahn auszulösen.

Weil Sternschnuppen viel zu selten sind, soll sich das Publikum einfach zu Konfetti etwas wünschen

Sobald das kleine, bunte Papier durch die Luft flog, wurde gejubelt. „Die Chance, eine Sternschnuppe zu sehen, ist viel zu gering, also wünscht euch doch einfach was, wenn ich Konfetti werfe“, rief sie.

Mit ihrer positiven und authentischen Art begann ihre Show und so endete sie auch – war es auch immer wieder ernst zwischendurch. Sie las den Abspann aus ihrem Buch „Eines Tages, Baby“ vor und verabschiedete sich mit den Worten: „Wenn du irgendwo Konfetti siehst, dann Baby, bitte denk an mich.“

Eine Zugabe ließ sich die gebürtige Bremerin allerdings nicht nehmen und gab das Gedicht zum Besten, mit welchem ihre Karriere vor rund drei Jahren begann: „Eines Tages, Baby“. Dann schnappte sie sich ihre Gitarre und sang den Originaltitel „One Day“. „Damals, bei den Poetry Slams, war Singen verboten. Ich bin so froh, jetzt reden und singen zu können, wie ich möchte.“

Dann stimmte das ganze Publikum in den Song ein und verabschiedete Julia Engelmann mit endlosem Applaus. Mit aufblitzenden Freudentränen in ihren Augen verließ sie so bescheiden wie gewohnt die Bühne.