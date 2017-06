Löschen, feiern, campen

Von Katrin Weber

HILFSORGANISATIONEN Zeltlager "Gemeinsam 2017" bietet Spiel, Spaß und Miteinander

So löscht man ein Feuer – Training am Aartalsee. (Foto: K. Weber)

BISCHOFFEN So viele Teilnehmer wie noch nie erleben derzeit das Zeltlager „Gemeinsam 2017“: 893 Jugendliche und Betreuer der Hilfsorganisationen im Lahn-Dill-Kreis campieren bei Spiel und Spaß noch bis Sonntag am Aartalsee.

Insgesamt haben 69 Gruppen aus dem gesamten Landkreis am Aartalsee ihre Zelte und Feldbetten aufgeschlagen. Alle haben „ihr Zuhause“ speziell eingerichtet und ausgestattet, manche brachten Mobiliar aus Paletten mit, andere stellten ein Gerüst auf, um ihr „Revier“ abzustecken. Vor den meisten Zelten sind Grills und Feuerschalen aufgebaut, an denen abends Lagerfeuerromantik aufkommt.

Den 893 Jugendlichen der Jugendwehren, der THW-Jugend, der Jugend des Roten Kreuzes und der Malteser-Jugend wird ordentlich was geboten. Das Organisationsteam, in dem unter anderem die Verbandsjugendfeuerwehren Dill und Wetzlar und der Lahn-Dill-Kreis vertreten sind, hat für die vier Tage Zeltlager ein buntes Programm mit Seminaren, Turnieren und Besichtigungen zusammengestellt.

Die Angebote reichen von Geocaching bis zum Basteln von Wurfgleitern, von Beachvolleyball bis zum Maxi-Kickerturnier und vom Besuch in den Kasematten Dillenburgs bis zur Besichtigung der Leitstelle in Wetzlar. Karaoke, Wasserfahrzeuge zu Wasser lassen, Discoparty – auch an den Abenden ist für Kurzweil gesorgt. Rund um den Aartalsee, am Badestrand, im und am Großzelt und inmitten der beiden Zeltplätze ist also seit Donnerstag ordentlich was los.

Erstmals ist eine Jugendfeuerwehrgruppe aus Polen beim Zeltlager zu Gast. Der Lahn-Dill-Kreis hatte die Gruppe aus dem Partnerlandkreis Grodzysk eingeladen. 20 angehende Wehrleute aus zwei Gemeinden und der dortige Kreisbrandinspektor haben ihr Zelt in der Nähe des großen Lagerfeuers aufgebaut, das am Mittwochabend feierlich angezündet wurde und bis zum Ende von „Gemeinsam 2017“ nicht ausgehen darf. Das Zeltlager endet am Sonntag mit dem gemeinsamen Frühstück, bevor die Jugendlichen abreisen.

„Ohne die Verbände wäre die Organisation eines solchen Zeltlagers nicht möglich“, bedankte sich Kreisbrandinspektor Rupert Heege für die ehrenamtlichen „Motoren“ der Aktion: „Gemeinsam 2017 ist ein Paradebeispiel dafür, was Verbände tun.“