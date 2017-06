Ohne weiße Weste geht es nicht

Von Dirk Wingender

BILANZ Seit vier Jahren müssen Jugendbetreuer ihre Führungszeugnisse einsehen lassen

Herr Mustermann benötigt sein Führungszeugnis: Wer in Vereinen als Kinder- oder Jugendbetreuer tätig ist, muss alle drei Jahre nachweisen, dass er keine Vorstrafen wegen Missbrauchsdelikten hat. (Archivfoto: Kleinschmidt, dpa)

Wetzlar Kinderturnen, Jugendangeln, Jugendfeuerwehr, Voltigieren, Schwimmtraining: Wer sich als Jugendbetreuer in einem Verein engagiert, muss ein Führungszeugnis vorlegen. In Wetzlar erleichtert seit vier Jahren eine Vereinbarung aller Beteiligten das Prozedere.

Die Änderung des Bundeskinderschutzgesetzes verursachte 2012 eine Menge Wirbel: Zum Schutz vor Missbrauch müssen Vereine mit Angeboten für Kinder- und Jugendliche sicherstellen, dass die Übungsleiter oder Betreuer nicht wegen einschlägiger Vergehen vorbestraft sind. Aufgabe der Jugendämter ist es, das zu überprüfen.

Keine einfache Situation, daran erinnert sich Wolfram Becker, der Leiter des Jugendamtes der Stadt Wetzlar. Schließlich habe es nahegelegen, dass Verantwortliche in Vereinen sich unter einen Generalverdacht gestellt sehen. Zumal damals auch bundesweit zunächst nicht klar gewesen sei, auf welche Vereine und Bereiche sich die neue Gesetzesregelung überhaupt bezieht.

Die Stadt und der Stadtjugendring, dem gut 100 Vereine mit Angeboten für Kinder und Jugendliche angehören, einigten sich schließlich auf ein gemeinsames Vorgehen und unterzeichneten vor vier Jahren ein Rahmenpapier, das bis heute Bestand hat. Jugendbetreuer von Vereinen können demnach ihre Führungszeugnisse direkt von einem Mitarbeiter des Jugendamtes überprüfen lassen. Das Jugendamt wiederum gibt dann das Okay an den Verein. Gut 800 mal sei das bislang schon geschehen – ohne Beanstandungen, berichtet Reiner Arnold vom Jugendamt. Die Alternative: Vereine benennen dem Jugendamt selbst einen Zuständigen, der in die Führungszeugnisse schaut.

89 Wetzlarer Vereine lassen die Führungszeugnisse vom Jugendamt einsehen

Betreuer müssen nicht nur ein sogenanntes einfaches, sondern ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Die Vereinbarung zwischen Stadt und Stadtjugendring sieht auch vor, dass alle Betroffenen das Dokument gebührenfrei im Stadtbüro beantragen können. Betroffen sind alle Jugendbetreuer ab 15 Jahren, alle drei Jahre muss ein neues Führungszeugnis vorgelegt werden. Insgesamt 89 Wetzlarer Vereine lassen die Führungszeugnisse von den Mitarbeitern des Jugendamtes einsehen, 51 erledigen das in eigener Regie. Und: Seit zwei Jahren gewährt die Stadt nur noch Zuschüsse an Vereine, die die Vereinbarung unterschrieben haben.

Der Weg bis zu dieser Regelung war zu Beginn nicht leicht, daran erinnert Hans-Helmut Hofmann vom Jugendamt. Vor allen in den ersten beiden Jahren habe man bei vielen Vereinsvorständen intensive Überzeugungsarbeit leisten müssen. Mittlerweile sei das Thema aber angekommen. Zumal die Vereinbarung auch ein Zeichen der Qualität der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine sei, wie Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) sagte. Eltern hätten so Gewissheit, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind.

Auch Martina Henkel vom Vorstand des Stadtjugendrings zieht eine positive Bilanz der vergangenen vier Jahre: Die Zusammenarbeit mit Vereinen und Jugendamt sei erfreulich einfach. „Das ist einfach eine runde Sache.“

Stolz sind die Initiatoren der Wetzlarer Vereinbarung auch, dass sie mit ihrem Konzept zu den ersten in ganz Hessen gehörten. Denn in anderen Kommunen werde noch immer mit Vereinen und Verbänden über ein gemeinsames Vorgehen gerungen.