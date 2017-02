Schüler tischen Schülern auf

Von Christian Keller

ESSEN Koch-AG der Weiltalschule ist Vorbild / Hohe Qualität für kleine Preis

Weilmünster Was die Schüler der Weiltalschule drei Mal in der Woche mittags aufgetischt bekommen, kann sich sehen und schmecken lassen. Für 3,50 Euro gibt es drei Gerichte plus Salatbüffet und das nicht vom Caterer, sondern selbst gekocht – von Schülern für Schüler.

11.30 Uhr in der Küche der Weiltaschule: Elena Sorg (14), Celine Toffeleit (15), Lea Müller (15) und ihre Mitschüler haben nur noch wenige Handgriffe zu tun, dann sind auch an diesem Dienstag drei Gerichte und ein Salatbüffet zubereitet. Zur Auswahl für Schüler und Lehrer gibt es jeweils von Montag bis Mittwoch ein Salatbüffet, ein vegetarisches Gericht, ein Fleischgericht sowie eines mit Nudeln und Tomatensoße.

„Die Grundlage legen die Schüler der 7. Klasse von der ersten bis zur dritten Stunde“, erklärt Lehrerin Daniela Schneider, die zusammen mit Silvia Höppel und Julia Agafonow, die Koch-AG leitet. Ab der vierten Stunde übernehmen dann die älteren Schüler der Klassen 8 und 9. 50 Gäste bewirten die Schüler der Koch-AG im Durchschnitt. Wer regelmäßig in der Schule Mittagessen will, kann eine Daueranmeldung machen, oder spontan bestellen. „In der ersten großen Pause verkaufen wir Märkchen“, erklärt Elena Sorg.

Schulmensa ist wie ein kleines Restaurant und muss Hygienevorschriften erfüllen

Wie in den Küchen der großen Sterneköche ist auch der Ablauf in der Koch-AG klar strukturiert. „Anders würde das auch nicht funktionieren“, erklärt Daniela Schneider. „Wir sind quasi ein kleines Restaurant. Wir müssen die gleichen Hygieneauflagen erfüllen, wie jedes andere Lokal auch“, sagt sie. Das beginnt mit minutiös geführten Hygieneplänen die zeigen, wann und wie oft was geputzt werden muss und endet mit dem Einfrieren von Essensproben. Regelmäßige Hygienekurse sowohl für Lehrer, wie Schüler stehen ebenfalls fest auf dem Programm. Für Elena, Celine, Lea und ihre Mitschüler gehören diese Aufgaben außer dem Kochen wie selbstverständlich dazu.

Keine Spur von Hektik ist zu bemerken, obwohl das Ende der 6. Stunde und damit die Zeit für das Mittagessen kurz bevorstehen. Der Nudelauflauf ist schon längst im Ofen, der Salat geputzt und hübsch angerichtet und die Kirsch-Quarkspeise, die heute als Dessert auf dem Speiseplan steht, wird gerade noch in die entsprechenden Glasschälchen gefüllt.

Ob das Essen gelungen ist, werden die Köche gleich selbst merken. Denn das gehört auch zu ihrem Job, sie essen gemeinsam vor dem offiziellen Mittagessen, denn schließlich übernehmen sie pünktlich zur Mittagspause die Dienste an der Kasse, hinter der Ausgabentheke und auch das anschließende Putzkommando wird aus den Reihen der Schüler gestellt.

Mit dem Spülen haben Emil Reiter (14) und Finn Rinker (14) keine Probleme. Die beiden sind quasi das feste Spülteam der Koch-AG. Sie sorgen dafür, dass die Spülmaschine stets gefüllt ist und waschen parallel Geschirrhandtücher, Schürzen und was noch so alles während des Kochens angefallen ist.

Das gemeinsame Kochen der Schüler hat dabei gleich mehrere Nebeneffekte. Nicht umsonst sind bereits Delegationen anderer Schulen aus Eltville oder Frankfurt nach Weilmünster gekommen, um sich das Konzept der Koch-AG vor Ort anzuschauen.

Die Essenszutaten stammen vom heimischen Metzger um die Ecke und die restlichen Zutaten besorgen die Lehrer immer am Vortag. „Wir verzichten dabei auf Geschmacksverstärker und versuchen fett- und zuckerarm zu kochen“, erklärt Daniela Schneider. Und wenn doch mal ein Brühwürfel oder Soßenbinder nötig sei, stamme dieser von einem Hersteller, der ausschließlich pflanzliche Aromen verwendet.

Ein weiterer Vorteil für die jungen Köche: Sie können fast den gesamten Betrag der Einnahmen von 3,50 Euro wieder in die Zutaten investieren. „Caterer müssen bei ihrem Essen unter anderem Miete und Personal in den Preis einkalkulieren, wir dürfen als Schule ja kein Geld mit dem Essen verdienen. Daher können wir den Löwenanteil wieder in Lebensmittel investieren“, erklärt Schneider, die sich seit 2003 um die Koch-AG kümmert.

Das Lernen kommt dabei aber auch nicht zu kurz. Schließlich lernen die Schüler den vernünftigen Umgang mit Lebensmitteln, Sauberkeit, Ordnung, Struktur und Teamwork - was letztlich auch alles in einer Note zusammenfließt.

So mancher Schüler habe in der AG auch schon fürs Leben gelernt, sagt Schneider mit einem Schmunzeln. Beispielsweise wenn es darum geht einen Salat oder Tomaten zu waschen, dass man das nicht ohne Spülmittel machen sollte. Nach gut drei Monaten würden sich aber auch die Jungköche der 7. Klasse mit den Basics auskennen. In den Klassen 8 und 9, die die Koch-AG häufig im Rahmen ihres einjährigen Sozialdienstes besuchen, sind dann schon echte Profis am Werk. „Wir können mittlerweile so viele verschiedene Gerichte kochen, dass wir viereinhalb Wochen durchkommen, ohne das sich ein Gericht wiederholt“, berichtet Schneider. Und auch bei so manchem Schüler habe sich das Ess- und Kochverhalten geändert.

Natürlich werde auch immer mal etwas neue probiert. Je nachdem wie es bei den Gästen ankommt, wird es auf den Speiseplan gesetzt oder nicht. Dabei erleben Schüler und Lehrer auch immer wieder Überraschungen. So hätten die Schüler wenig Interesse an Fleischkäse mit Kartoffelbrei und Gemüse gezeigt, dafür umso begeisterter auf ein Menü mit Fisch reagiert. „Das hätte ich so auch nie vermutet“, sagt Schneider. Bei aller Überraschung gäbe es aber auch in der Koch-AG Menüs, die einfach immer gut ankommen würden. Darunter ein echter Klassiker: Schnitzel.