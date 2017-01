Tempo, Sprünge und jede Menge Adrenalin

Von Manuela Jung

Interview Leidenschaft Skicross: Limburgerin nimmt an Winter-Universiade in Kasachstan teil

Limburg/Konstanz Sie liebt den Nervenkitzel, die Geschwindigkeit, den Wettkampf - die perfekten Voraussetzungen für eine Sportart wie Skicross. Und die beherrscht Vanessa Frey so gut, dass sie sich für die Winter-Universiade in Kasachstan qualifiziert hat.

Im Interview spricht die 24-jährige Limburgerin über ihre große Leidenschaft, ihre Sportlerkarriere und die Vorbereitungen auf ihren bislang größten Wettkampf.

Vanessa, am Sonntag startet die Winter-Universiade in Kasachstan, dort misst du dich mit Studenten aus aller Welt im Skicross. Wie hast du dich vorbereitet?

Vanessa Frey: Bis Montag war ich unterwegs im Trainingscamp in Schweden. Leider konnte ich dort die ersten Tage aus gesundheitlichen Gründen nicht am Training teilnehmen, ich musste die Rennen am ersten Wochenende also ohne gezielte Vorbereitung absolvieren. Trotzdem bin ich mit den Ergebnissen zufrieden und auch das übrige Training ist super gelaufen.

Wettkämpfe während des Trainingslagers?

Frey: Ja genau, das sind Wettbewerbe des internationalen Skiverbandes. Unter der Woche trainieren wir, am Wochenende fahren wir die Rennen. Für mich sind das Vorbereitungswettkämpfe für die Universiade. Im Prinzip ist das ähnlich wie bei anderen Sportarten: Im Fußball fahren die Sportler ja auch nicht einfach so zur Weltmeisterschaft, sondern spielen gleichzeitig in der Bundesliga oder ähnliches. Die Universiade ist dann das Hauptevent. Für mich ist sie bisher das größte sportliche Ereignis meiner Karriere.

Seit wann bist du im Skicross aktiv? Wo hat deine Karriere begonnen?

Frey: Ich stand mit zwei Jahren zum ersten Mal auf Ski, Skicross habe ich allerdings erst bei Olympia 2010 im Fernsehen kennengelernt. Ich wollte das unbedingt ausprobieren und habe mich sofort für ein Skicross-Rennen angemeldet.

Das war bereits der Durchbruch?

Frey: Nein, ganz und gar nicht. Leider hat man mir nach der Qualifikation gesagt, dass meine Fahrweise eine Gefährdung für die anderen Skicrosser sei. Ich war natürlich enttäuscht, hatte aber auch Verständnis dafür, schließlich steht man als Skicrosser immer mit drei weiteren Athleten auf der Strecke. Jeder Fehler birgt Gefahren für alle vier Sportler.

Wie hast du es schließlich geschafft, dennoch im Skicross erfolgreich zu werden?

Frey: Ich habe zunächst mit einer Skilehrerausbildung begonnen, habe an der Skischule Grasgehren im Allgäu gearbeitet und durfte mit sehr guten Skifahrern zusammen trainieren gehen. Letztlich bekam ich die Gelegenheit, an den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Skicross teilzunehmen. Die habe ich zwei Jahre hintereinander gewonnen.

Inzwischen ist aus einer Hochschulmeisterschaft eine Universiade geworden. Wie hast du dich dafür qualifiziert?

Frey: Im vergangenen Sommer habe ich einen Anruf bekommen, ob ich auf einen Sichtungslehrgang der Skicrosser gehen will. Die Sichtung ging über mehrere Wochenenden von Oktober bis Dezember und hat mich viel Kraft gekostet. Das war aber auch die einzige Gelegenheit, mich für diese Veranstaltung zu qualifizieren - mit Erfolg.

Weißt du, was dich dort erwartet?

Frey: Ehrlich gesagt: Ich hatte zunächst keine Ahnung, wie groß das ist. Umso mehr ist es für mich eine Ehre, an der zweitgrößten Multisportveranstaltung der Welt nach den Olympischen Spielen teilzunehmen. Da sind Athleten aus aller Welt, wir übernachten gemeinsam in einem Dorf nur für Athleten. Das Schöne daran ist, dass es allein um den Sport, den Austausch und das Messen an anderen Nationen geht. Dadurch, dass dort nur Studenten sind, soll auch die Stimmung eine ganz besondere sein.

Wie schätzt du deine eigenen Leistungen ein? Reichen sie für eine Platzierungen auf den vorderen Rängen?

Frey: Ich sehe mich selbst nicht als Favoritin auf die Medaillen, aber im Skicross kann immer alles passieren. Für mich ist es einfach wichtig, dabei zu sein. Ich freue mich, dort teilnehmen und Deutschland im Skicross als einziges Mädel vertreten zu dürfen. Auf welchen Platz ich es letztlich schaffe, hängt natürlich auch von der Zahl der Teilnehmer ab. Gerne würde ich aber unter die besten acht kommen.

Warum möchtest du dich unbedingt im Skicross mit anderen Sportlerinnen messen? Das ist nicht gerade die gewöhnlichste Sportart...

Frey: Ich habe schon immer gerne Sportarten ausprobiert, die unter freiem Himmel stattfinden und mich an meine Grenzen bringen. Im Skicross fasziniert mich das Zusammenspiel aus Geschwindigkeit, Hindernissen, Körperbeherrschung, die Einflüsse der Natur, aber auch die Fahrweise meiner drei Konkurrentinnen, die ich kalkulieren muss.

Du hast dich in den vergangenen Wochen wahrscheinlich mit nichts mehr auseinandergesetzt, als mit Skicross und der Teilnahme an der Universiade. Bleibt da überhaupt noch Zeit für etwas anderes?

Frey: In der Tat hatte ich gerade in den letzten Monaten einen straffen Zeitplan. Für mich ist das aber auch nicht wirklich etwas Neues, mir geht es öfter so. Ich bin deshalb auch sehr dankbar, dass mich meine Familie und Freunde unterstützen, wo sie nur können. Ohne sie wäre das alles nicht machbar.

Du studierst bereits seit deinem 19. Lebensjahr in Konstanz, hast Limburg dafür verlassen. Kommt das Sportstudium jetzt nicht zu kurz?

Frey: Ich habe einen Spitztensportler-Status an der Uni Konstanz. Das hat den großen Vorteil, dass ich von Veranstaltungen freigestellt werden kann, bei denen Anwesenheitspflicht gilt, auch Prüfungen kann ich zu einem späteren Zeitpunkt nachschreiben. Einfacher macht der Sport das Studium aber nicht. Deshalb belege ich im Winter auch weniger Fächer als im Sommer, wo ich zumindest einiges nachholen oder für den Winter vorarbeiten kann.

Du sprichst Sommer und Winter an... Wie trainiert man Skicross im Sommer?

Frey: Im Sommer geht das eigentlich gar nicht. Zumindest lässt es mein Geldbeutel nicht zu, nach Chile auf einen Gletscher zu fahren oder in Neuseeland auf Schnee trainieren zu können. Ich kann aber bis Mai in Österreich auf den Gletscher fahren und dann wieder ab Oktober, denn zum Glück liegt mein Studienort näher an den Bergen als Limburg. In der Zeit dazwischen probiere ich, mich anders fit zu halten. Ich gehe gerne mit Freunden klettern oder mountainbiken, spiele Fußball oder spanne einfach mal die Slackline im Park. Alles, was mir Spaß macht und Körper, Geist und Seele fit hält.

Gönnst du dir wenigstens im Sommer mal eine Auszeit?

Frey: Pausen sind nicht nur im Sommer wichtig. Ich gebe zu, früher kannte ich die weniger, aber mittlerweile sagt mir mein Körper ziemlich eindeutig, wann genug ist. Generell gehören Pausen zum Training. Wer den Körper nicht verarbeiten lässt, was physisch und psychisch angeeignet wurde, der baut ab und nicht auf.

Bleibt denn auch in Almaty neben der Universiade etwas Zeit zum Abschalten?

Frey: Abschalten wird glaube ich schwierig. Da ich aber noch nie in Kasachstan war, will ich die Zeit dort voll auskosten - wortwörtlich. Wenn ich mich dem offiziellen Teil mal entziehen kann, würde ich mir Almaty gerne näher anschauen und ein paar kasachische Spezialitäten probieren. Mit letzterem warte ich aber lieber bis nach dem Wettkampf und gehe vorher kein Risiko ein, Essen hat bei mir nämlich eine sehr hohe Priorität.

Wie geht es anschließend weiter?

Frey: Ich habe inzwischen bereits genug Punkte eingefahren, um an Europacup Rennen teilzunehmen. Ein solches Rennen, am liebsten auf meiner Heimatstrecke in Grasgehren im Allgäu, wäre für mich ein großer Traum.

Ist für dich Limburg trotzdem weiter ein Stück Heimat?

Frey: Absolut! Limburg wird immer ein Teil von mir sein. Dort wohnen meine Eltern, meine Geschwister und ein paar sehr gute Freunde. Ich erinnere mich auch gerne an meine Schulzeit dort zurück.

Die 28. Winter-Universiade findet von Sonntag, 29. Januar, bis Mittwoch, 8. Februar, in Almaty, Kasachstan, statt. Sie ist eine der größten Multisportveranstaltungen der Welt, an der ausschließlich Studenten teilnehmen. Neben Skicross gehören unter anderem Wettkämpfe in Ski Alpin, Eiskunstlauf und Biathlon zum Programm. Der Skicross wird am Dienstag, den 7. Februar ab 8.45 Uhr live auf Eurosport 1 übertragen.

Zum Hintergrund: Skicross

Beim Skicross handelt es sich um eine Freestyle-Sportart, die seit 2010 als olympische Disziplin anerkannt ist. Sie findet auf einer kurvigen Strecke statt, die mit Hindernissen wie Sprüngen, Steilwandkurven und Wellen versehen ist. Beim Wettkampf starten vier Skifahrer gleichzeitig und kämpfen um die vorderen Ränge. Die ersten zwei Sportler eines Durchgangs kommen eine Runde weiter, bis schließlich vier von ihnen übrig bleiben und im finalen Lauf gegeneinander antreten. (maj)