Unterrainer ist seines Erfolges Schmied

KARRIERE Balbach-Lehrling ist als der bester Metallgestalter Deutschlands ausgezeichnet worden

Weilmünster-Laubuseschbach Von der Handwerkskammer ausgezeichnet: Dominik Unterrainer hatte seine Gesellenprüfung mit der Note eins bestanden. Der Lehrling der Kunstschmiede Balbach aus Laubuseschbach wurde nun in Wiesbaden als Landessieger ausgezeichnet.

Der Landesprüfungsausschuss der Metallgestalter, den früheren Kunstschmieden, begutachtet jeden Herbst die Gesellenprüfungsstücke. Da es bei den Metallgestaltern auf Bundesebene zwei Leistungswettbewerbe gibt, einmal den Praktischen Leistungswettbewerb (PLW) und als zweiten Bundeswettbewerb „Die Gute Form - DGF“, obliegt es diesem Landesprüfungsausschuss, ob und zu welchem Wettbewerb die Prüflinge gemeldet werden.

Beim PLW kommt es auf die rein handwerklich gute Umsetzung und Maßgenauigkeit des Prüfungsstückes an. Bei der „DGF“ wird die zeitgemäße Gestaltung neben einer handwerklich guten Umsetzung juriert.

Die „DGF“ wird in München auf der Handwerkermesse durch eine Begutachtung der Gesellenstücke durch Juroren entschieden. Beim PLW müssen die Prüflinge selbst ihr handwerkliches Können vor Ort in Northeim im Bundesfachzentrum Metall unter Beweis stellen.

Die Juroren der Landesfachgruppe der Metallgestalter haben zudem Unterrainers Prüfungsstück ebenfalls als Landesbestes bewertet und ihn zu beiden Bundes-Wettbewerben angemeldet, da für Beide sein Stück die Kriterien erfüllt hatte. Der PLW fand in Northeim im Bundesfachzentrum Metall statt. Unterrainer wurde dort als bester Metallgestallter mit der höchsten zu erreichenden Punktzahl von 100 als Bundessieger vom Bundesverband Metall ausgezeichnet.

Seine Freude war sehr groß, da er doch extra aus Ruanda angereist war, um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können. Unterrainer unterstützt aktuell durch einen sozialen Dienst über die Dauer von mehr als einem Jahr ein Projekt in Ruanda und arbeitet und lehrt dort in einer Metallwerkstatt.

Das Projekt wird über den Verein Handwerk-Hilftorganisiert. Danach wird Dominik weiter im Handwerk „Metallgestaltung“ in Deutschland tätig sein, mit dem Ziel einer späteren Selbstständigkeit. Das Preisgeld in Höhe von bis 7000 Euro für seinen Bundessieg wird er gut dafür verwenden können.

Betrieb für gute Ausbildung geehrt

Sich mitgefreut hat sein Ausbildungsbetrieb, die Schmiedewerkstätte Markus Balbach, welche ebenfalls für die gute Ausbildung und den Sieg seines Lehrlings ausgezeichnet wurde. Balbach drückt nun für Dominik die Daumen, dass er in München bei dem zweiten Bundeswettbewerb, der „DGF“, ebenfalls einen guten vorderen Platz erreicht.

Die Schmiedewerkstätte wurde 2014 in Berlin als bester Ausbildungsbetrieb in Deutschland im Handwerk ausgezeichnet, aus seinen Lehrlingen gingen bereits mehrere Bundessieger hervor. (red)