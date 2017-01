Von Tanja Eckel

AUFKLÄRUNG Projekt will Jugendliche für psychische Krankheiten sensibilisieren

Dillenburg Jeder Dritte hat im Laufe seines Lebens psychische Probleme. Doch nur wenige sprechen darüber. Umso wichtiger ist die Aufklärung – schon bei Jugendlichen. Auch, um Vorurteile abzubauen. An dieser Stelle setzt ein Projekt der Diakonie an: „Verrückt? Na und!“.

Das Projekt, dass der Verein „Irrsinnig Menschlich“ aus Leipzig entwickelt hat, richtet sich an Jugendliche. Das Ziel: Seelische Gesundheit fördern, Erkrankungen vorbeugen und Vorurteile abbauen.

Im ehemaligen Dillkreis gibt es das Projekt – unter dem Dach des Diakonischen Werks Dillenburg-Herborn – seit 2009. Regelmäßig sind kleine Teams in Schulen zu Gast, um Jugendlichen das Thema näher zu bringen. Ein solches Team setzt sich immer aus so genannten Moderatoren – Mitarbeitern der Diakonie, der Lebenshilfe, der Vitos-Klinik und Seelsorgern – und so genannten Experten zusammen. „Experten“ sind in diesem Fall Menschen, die selbst an einer psychischen Krankheit leiden oder Angehörige von psychisch Erkrankten.

Einmalige Chance, psychisch erkrankten Menschen Fragen zu stellen

Einen Vormittag lang sind die Teams – meist drei bis vier Ehrenamtliche – in den Schulen. Zielgruppe sind die neunten Klassen, also Jugendliche ab etwa 15 Jahren. Im Einsatz sind die Teams unter anderem an der Holderbergschule Eibelshausen, an der Neuen Friedensschule Merkenbach, an der Kirchbergschule Herborn, an der Comeniusschule Herborn, an der Johann-Textor-Schule Haiger und an der Fachschule für Sozialpädagogik in Dillenburg.

Vier Stunden sind für das „Verrückt? Na und!“-Projekt reserviert. Die Vormittage sind immer gleich aufgebaut: Zunächst nähern sich die Schüler spielerisch dem Thema. Zum Beispiel, indem Karten mit Namen und Gesichtern von Prominenten verteilt werden, die unter einer psychischen Erkrankung gelitten haben. Auf den Karten finden sich Namen wie Audrey Hepburn, Falco, Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte und Klaus Kinski. Im zweiten Teil wird das Thema in kleinen Gruppen vertieft. Ein Beispiel: Die Schüler sollen sich überlegen, was wohl in einen „Notfallkoffer“ für psychische Krisen gepackt werden müsste.

Im dritten Teil kommen schließlich die „Experten“ zu Wort, die ihre Lebensgeschichte erzählen. Laut Katja Flick, die das Projekt für die Diakonie betreut, ist das der Zeitpunkt, an dem die Jugendlichen besonders aufmerksam und konzentriert sind. „Es ist spannend zu sehen, welche Atmosphäre dann in dem Klassenraum herrscht“, sagt Flick. „Die Schüler sind beeindruckt von dem Mut, den die ,Experten' aufbringen.“ Und: Die Jugendlichen haben die einmalige Chance, psychisch erkrankten Menschen Fragen zu stellen. „Wann hat man sonst schon mal die Gelegenheit, jemanden zu fragen: ,Wie ist es, wenn man Stimmen hört?'“, sagt Flick.

Am Ende sei es oftmals so, dass auch die Mädchen und Jungen von Problemen wie beispielsweise Magersucht oder Depressionen erzählen. Weil sie selbst betroffen sind oder jemand aus ihrem Umfeld. Die Ehrenamtlichen versuchen dann, Mut zu machen. Und sie nennen Adressen, wo die Schüler Hilfe finden. „Wir wollen Impulse geben und Ansprechpartner sein“, beschreibt Katja Flick das Konzept.

Eine Schlüsselrolle bei diesem Konzept kommt den „Experten“ zu, die selbst unter psychischen Erkrankungen leiden – unter Angststörungen und Depressionen zum Beispiel. Oder sie haben Burn-Out, leiden an Schizophrenie oder unter Borderline. Die Palette ist lang.

Eine dieser „Experten“ ist Andrea Tonak. „Für mich ist das wie eine Therapie für mich selbst“, sagt sie über das Projekt. Andrea Tonak leidet unter anderem unter der Angst vor Menschen und vor Keimen. Vor diesem Hintergrund ist sie besonders stolz darauf, bei dem Projekt mitmachen zu können und vor den Jugendlichen ihre Geschichte zu erzählen. Und sie will klarmachen: „Trotz einer solchen Krankheit kann man gut weiterleben.“