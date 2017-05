Viel Konfetti - auch im Kopf

Von Pauline Stahl

POETRY-SLAM Julia Engelmann kommt am 10. Mai in die Limburger Stadthalle

Limburg Mit ihren tiefgründigen Gedichten begeistert Julia Engelmann ganz Deutschland. Am Mittwoch, 10. Mai, ist die Poetry-Slammerin und Schauspielerin in Limburg zu Gast. Das TAGEBLATT hat mit der 24-Jährigen über ihr Programm und den Ruhm gesprochen.

Frau Engelmann, in diesem Jahr gehen Sie mit Ihrem Programm „Eines Tages Baby-Update“ auf Tour. Was erwartet die Zuschauer?

Julia Engelmann: Eine Menge Gedichte und Konfetti. Ich werde aber auch singen. Während und nach der Show spreche ich gerne mit den Menschen, die gekommen sind. Meine Eltern sind dabei. Wir sind so eine Art lyrischer Wanderzirkus. Insgesamt fühlt sich so ein Abend an wie ein guter Hybrid aus Silvester und einer schönen Geburtstagfeier.

Anzeige

Als Schauspielerin waren Sie in der Serie „Alles, was zählt“ zu sehen. Wie kamen Sie zum Poetry-Slam?

Engelmann: Poetry-Slam habe ich schon vor dieser Rolle gemacht. Als ich 17 war, hat mich meine Freundin mitgenommen, als ihre Klasse zum Poetry-Slam gegangen ist. Ich konnte mir da noch überhaupt nichts darunter vorstellen. Dort habe ich dann in diesem supereng gedrängten Club mitbekommen, wie verschiedene Menschen auf die Bühne gegangen sind und ihre Gedanken geteilt haben. Das fand ich wahnsinnig inspirierend und schön und habe mich direkt für den nächsten Monat angemeldet.

Was gefällt Ihnen besonders gut am Poetry-Slam?

Engelmann: Dass es so abwechslungsreich ist und jeder Gedanke gleich viel wert ist. Es ist sehr unmittelbar und ich finde, Poetry-Slam präsentiert einfach, wie verschieden Menschen sind. Man kann durch Sprechen eine Gemeinschaft schaffen.

Wo holen Sie sich Inspiration für Ihre Texte?

Engelmann: Vor allem aus allen möglichen Fragen über mich und mein Leben und über die Frage „Wieso bin ich so? Wieso sind andere so? Wie kann ich das alles gut machen?“ Das ist der Grundtenor meiner Inspiration. Ansonsten aus Musik, Büchern, Gesprächen mit anderen Menschen, Dingen, die ich erlebe und Wünschen, die ich habe.

Ist es nicht schwierig, über so persönliche Dinge vor vielen Menschen zu sprechen?

Engelmann: Ich empfinde das nicht als schwierig, ich habe mir ja ausgesucht, das zu machen. Ich empfinde das auch fast als eine Art gesellschaftliche Notwendigkeit, dass das ab und zu mal Menschen machen. Ich finde, zu sagen „Da fühle ich mich manchmal einsam“ oder „Davor habe ich Angst“ gar nicht so verletzlich, weil in dem Moment, wo ich das sage, so viele andere Menschen auch so fühlen. Dadurch entsteht eine gemeinsame Stärke.

Anfang 2014 wurden Sie mit einem Video von Ihrem Auftritt beim Bielefelder Hörsaalslam bekannt. Wie war das, plötzlich so bekannt zu sein?

Engelmann: Absurd. Ich wusste da auch noch gar nicht, was das bedeutet und was das für eine Konsequenz für mein Leben haben könnte. Es dauert auch immer noch an, dass ich darüber nachdenke, was es genau verändert hat. Aber es hat rückblickend auf jeden Fall mein Leben verändert. Ich bekomme jetzt mehr E-Mails. Damals habe ich noch Psychologie studiert, jetzt ist es meine Berufung geworden, kreativ zu sein und Gedichte zu schreiben. Ich durfte Bücher rausbringen und auf Tour gehen. Das hätte ich mir alles nie träumen lassen.

Mittlerweile werden Sie als „Stimme Ihrer Generation“ betitelt. Finden Sie die Bezeichnung treffend?

Engelmann: Ich fühle mich als meine eigene Stimme und als Teil von einer Gesellschaft. So wie Sie Ihre eigene Stimme sind und alle um uns herum auch ihre eigene Stimme sind.

Eine wiederkehrende Message in Ihren Texten ist es, mehr im Hier und Jetzt zu leben. Was möchten Sie mit diesen Texten erreichen?

Engelmann: Mir geht es persönlich so, dass ich weiß, warum ich im Hier und Jetzt leben will, ich vergesse das nur immer wieder. Die Gründe aufzuschreiben, ist ein Immer-wieder-daran-Erinnern, wie einen Muskel zu trainieren. Mir hilft das unglaublich, also teile ich das mit anderen Menschen, in der Möglichkeit, dass ihnen das auch hilft.

Haben Sie bestimmte Rituale vor Ihren Auftritten?

Engelmann: Vor meinen Auftritten bin ich immer sehr vorfreudig und konzentriert. Ich höre und spiele dann gerne Musik, gehe Gedichte laut durch oder versuche, sie besonders schnell aufzusagen. Und ich steck mir eine Handvoll Konfetti in die Tasche.

Was stellen Sie sich für Ihre Zukunft vor? Wollen Sie mit Poetry-Slam weiter machen?

Engelmann: Ich würde gerne damit weitermachen. Es ist mein Beruf geworden und auch meine Berufung. Ein bisschen mehr Musik würde ich gerne machen. Das ist etwas, das schon immer einen großen Teil in meinem Leben hat. Und es wäre noch ein anderes Feld, auf dem ich das weitermachen kann.

Zur Person

Name: Julia Engelmann

Alter: 24

Wohnort: Bremen

Familienstand: ledig

Beruf: Vollzeit-Poetin

Hobbys: Musik, Capuccino, Kunst, frische Luft (pst)