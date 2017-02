Von Holger Kiehl

125 Jahre fließendes Wasser

JUBILÄUM Geschichte der Stadtwerke beginnt mit Inbetriebnahme der Druckwasserleitung

Dillenburg Hygienisch einwandfreies Trinkwasser in jedem Haushalt ist heute eine Selbstverständlichkeit, aber das war nicht immer so. In Dillenburg wurde 1892 die Druckleitungsversorgung in Betrieb genommen. Vor 125 Jahren schlug damit die Geburtsstunde der Stadtwerke.

