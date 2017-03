14-Jährige am Bahnhof überfallen

POLIZEI 30 Euro in bar und EC-Karte geraubt / Zeuge gesucht, der die Täter verfolgt hat

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, ist am Herborner Bahnhof am Montagnachmittag eine 14 Jahre alte Schülerin beraubt worden: Die Polizei sucht außer nach den beiden Tätern auch nach einem Mann, der die beiden Täter verfolgt hat, sowie weiteren Zeugen des Überfalls. (Symbolfoto: Naumann)

HERBORN Am Herborner Bahnhof ist ein 14 Jahre altes Mädchen überfallen worden. Zwei junge Männer bedrängten die Schülerin und raubten ihr 30 Euro in bar sowie ihre EC-Karte.

Wie Polizeisprecher Guido Rehr am Dienstag mitteilte, haben die beiden Männer das Mädchen am Montagnachmittag etwa um 15.40 Uhr auf Gleis 2 beraubt. Kurz zuvor hatte die 14-Jährige aus der Gemeinde Siegbach an einem Geldautomaten in der nahen Sparkasse 30 Euro von ihrem Konto abgehoben. Danach lief sie mit dem Geld in der Hand zum Bahnhof, wo sie um 15.45 Uhr den Zug in Richtung Dillenburg nehmen wollte.

Kurz bevor sich die Schülerin am Gleis 2 auf eine Bank setzte, steckte sie das Geld in eine Gesäßtasche ihrer Hose. Zu dieser Zeit, so schilderte sie es der Polizei, hätten die späteren Täter bereits auf dem Bahnsteig gestanden und sie offensichtlich dabei beobachtet, wie sie das Geld wegsteckte. Zunächst riefen die beiden Männer etwas in ihre Richtung, was sie jedoch nicht verstand.

Täter standen am Bahnsteig und beobachteten, wie das Mädchen das Geld einsteckte

Dann aber kam das Duo plötzlich auf sie zu, und einer der beiden Männer drückte sie kräftig gegen eine Schulter, um zu verhindern, dass sie von der Bank aufstehen konnte. Sein Komplize griff in die Hosentasche und zog das Geld und die EC-Karte heraus.

Die 14-Jährige wehrte sich, wenn auch vergeblich, trat nach einem der Angreifer und traf ihn am Schienbein. Das Duo ließ von ihr ab, rannte in die Unterführung und anschließend in Richtung Pumpenfabrik in der Littau davon.

Auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig 1 war unterdessen ein Mann auf das Gerangel aufmerksam geworden. Er rannte in die Unterführung und lief den Tätern hinterher. Nach einigen Minuten kehrte er zurück und sagte dem Mädchen, er habe die Männer aus den Augen verloren. Er erkundigte sich nach der Schülerin, die aber zunächst jegliche Hilfe ausschlug.

Die Polizei sucht nun nach diesem für sie wichtigen Zeugen, der am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf dem Bahnsteig von Gleis 1 stand und die Täter verfolgt hat. Der Zeuge sei etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftig und Brillenträger. Er habe kurze schwarze Haare, und einen Vollbart, sagte die Schülerin. Getragen habe er eine schwarze Bomberjacke mit einem roten Band an einer der Brusttaschen. Die Polizei bittet ihn, sich mit ihr in der Station in Herborn unter (0 27 72) 4 70 50 in Verbindung zu setzen.

Beide Räuber sind etwa Mitte 20, einer von ihnen hat eine auffällige Narbe an der Wange

„Nach Einschätzung der Schülerin stammten die beiden Räuber aus Syrien oder Afghanistan und waren dem Anschein nach Flüchtlinge oder Asylsuchende“, so Polizeisprecher Rehr.

Sie habe die Männer beschrieben: Derjenige, der sie auf die Bank gedrückt habe, sei Mitte 20 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er habe kurze, schwarze Haare und einen Oberlippenbart und habe zur Tatzeit eine lange, blaue Jacke sowie eine Jeans mit Löchern an den Knien und Oberschenkeln getragen.

Sein Komplize, der in die Hosentasche griff und das Geld herauszog, sei ebenfalls Mitte 20 und etwa 1,75 Meter groß. Er habe ebenfalls kurze, schwarze Haare. Er sei mit einem beigen Parka mit Fellkragen und einer blauen Jeans bekleidet gewesen. Auffällig an ihm sei eine Narbe an der linken Wange.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt:

Wer hat den Überfall am Bahnsteig von Gleis 2 des Herborner Bahnhofs am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr beobachtet?

Wem sind die jungen Männer aufgefallen, als sie im Bereich der Pumpenfabrik durch die Littau rannten?

Wer kann Angaben zur Identität der beiden Räuber machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter (0 27 72) 4 70 50. (w)