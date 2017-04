20-Meter-Grünstreifen verkaufen

KOMMUNALPOLITIK Ausschuss lehnt CDU-Antrag zu Ballersbachs Gewerbegebiet ab

Mittenaar-Ballersbach Fast vier Stunden hat der Parlamentsausschuss „Zukunft Mittenaar“ am Montagabend getagt. Am Anfang standen Ortsbesichtigungen, zunächst im Gewerbegebiet „Ballersbach-West“, wo die erste Baustelle schon in Angriff genommen wurde.

Copyright © mittelhessen.de 2017