Von Katrin Weber

400 Besucher sehen "Magic Orient"

KULTUR Feuershow des Fähnleins zu Dillenburg nur am Sonntag / Absage am Samstag

DILLENBURG Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Die Feuershow „Magic Orient“ hat am Sonntagabend 400 Besucher auf dem Schlossberg in Dillenburg verzaubert. Am Samstag war die erste Aufführung buchstäblich ins Wasser gefallen.

