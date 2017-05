82-Jähriger stirbt auf der Bundesstraße 253

Der Haigerer war mit seinem VW Tiguan (rechts) in Richtung Norden unterwegs. Plötzlich geriet der Wagen aus noch ungeklärten Gründen auf die an dieser Stelle noch zweispurige Gegenfahrbahn der B 253 und prallte kurz vor der Leitplanke gegen einen von einem 28-jährigen Mann aus der Gemeinde Angelburg gesteuerten Sattelzug. Danach wurde der weiße Wagen wieder auf seine ursprüngliche Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er völlig demoliert zum Stehen kam. Glück hatte in diesem Moment eine 41 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Dietzhölztal, die gerade dabei war, den Lastwagen zu überholen. Sie kam unbeschadet zwischen den beiden Fahrzeugen durch, lediglich ihr Wagen wurde durch herumfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Durch den Unfall und die daraus resultierende Vollsperrung, die bis in die Abendstunden andauerte, staute sich der Verkehrs zunächst zurück bis nach Dillenburg.

Später sperrte die Polizei die B 253 schon vor Frohnhausen am Kreisel komplett ab. Für den Fernverkehr wurde der Unfall aufgrund der langen Vollsperrung zu einer Geduldsprobe, denn sowohl die alternative Route über Nanzenbach als auch über Weidelbach/Ewersbach sind derzeit aufgrund von Baustellen teilweise bzw. komplett gesperrt. (cw)