Aartalsee lockt mit Drei-Tage-Festival

FREIZEIT Am langen ersten Mai-Wochenende locken 15 Foodtrucks und DJs und Livebands an den Seeterrassen

Bischoffen Rollende Küchen sollen am langen Wochenende von Samstag ( 29. April) bis Montag ( 1. Mai) die Seeterrasse am Aartalsee erobern. Dann startet das erste „Streetfood & Music-Festiavl“ am See.

Copyright © mittelhessen.de 2017