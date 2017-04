Von Katrin Weber

Ab jetzt wird’s richtig teuer

BAUSTELLE Stadt Dillenburg lässt am Bismarckdenkmal parkende Autos abschleppen

DILLENBURG Die Schilder sind eindeutig. Das absolute Halteverbot am Bismarckdenkmal in Dillenburg hat seit Einrichtung der Umleitung dort viele Autofahrer allerdings nicht interessiert. Ab sofort lässt die Stadt Dillenburg parkende Fahrzeuge am Bismarck abschleppen.

