Von Volker Lommel

Als "Gaase Adolf" ein Leben rettete

HEIMATGESCHICHTE Alter Wandergewerbeschein erinnert an ein Langenaubacher Original

HAIGER-LANGENAUBACH Was ist eine „Bergmannskuh“? Und wie sah das Leben der Menschen in der Region noch in den 40er und 50er Jahren in der Region oft aus? Das Leben des Langenaubacher „Gaase Adolf“ erlaubt einen Blick darauf.

Copyright © mittelhessen.de 2017