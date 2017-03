Von Helga Peter

Als selbst Trampelpfade rot waren

TRADITION 120 Jahre Bergmannsgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Siegbach

Siegbach-Eisemroth Diese Veranstaltung in Ei-semroth hat Tradition: Seit 120 Jahren feiert die evangelische Kirchengemeinde Siegbach einen Bergmannsgottesdienst. Am Sonntag war es wieder so weit.

Copyright © mittelhessen.de 2017