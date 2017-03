Auch einfach einmal gnädig mit sich selbst sein

GLAUBE "Ökumenischer Tag der Bildung" mit 240 Teilnehmern

Herborn Was bedeutet Gnade? Darum ist es beim „Ökumenischen Tag der Bildung“ zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ in Herborn gegangen. Dazu kamen rund 240 Teilnehmer in die Konferenzhalle.

