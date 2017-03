Auswege aus dem "PC-Dschungel" finden

EHRENAMT Guter Zuspruch beim ersten Treffen des neuen Herborner "Computer-Stammtischs" für Senioren

Herborn Überraschung für die Initiatoren des neuen Senioren-Computerkurses in Herborn: Zum Auftakttreffen am Mittwoch kamen 20 Frauen und Männer ins ehemalige Hessentagsbüro an der Ecke Turmstraße/Bahnhofstraße.

