Auto brennt in Carport völlig aus

DILLENBURG In Dillenburg in der Nixböthestraße ist am Mittwoch ein Auto in einem Carport völlig ausgebrannt. Um 18.30 Uhr waren Polizei und Feuerwehr am Einsatzort. Zu diesem Zeitpunkt stand der eineinhalb Jahre alte Peugot komplett in Flammen. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften gelöscht, ehe es auf die beiden angrenzende Wohnhäuser übergreifen konnte.