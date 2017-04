Auto landet im Graben

UNFALL Einjähriges ins Krankenhaus geflogen

Sie fuhr am Montag gegen 18.20 Uhr mit ihrem einjährigen Kind auf der Kreisstraße 80. Unmittelbar hinter der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz nach Hessen kam die in der Verbandsgemeinde Rennerod wohnende Fahrzeugführerin in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Das Kind wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (red)