B 253-Umgehung vor Aus

Von Christoph Weber

VERKEHR Dietzhölztalbahn reaktivieren und bis Weidenau verlängern

Schienenbusse werden zwar in Zukunft auf der Dietzhölztalbahn nur noch zu besonderen Anlässen fahren, dafür soll die Strecke aber einen Teil des Bahnverkehrs in Richtung Siegen bzw. Hagen abwickeln und damit die Dillstrecke entlasten. (Foto: Archiv)

Michael Odenwald, Staatssekretär im Bundesverkehrsminister, überbrachte den beiden Bürgermeistern Michael Lotz (Dillenburg) und Götz Konrad (Eschenburg) die Nachricht über ein neues Projekt im Zuge des Bundesverkehrswegeplans 2030, das die Ortsumgehung infrage stellt. Der aktuelle Verlauf der stillgelegten Bahn ist der einzige freie Weg, denn eine Westumgehung in Richtung Roßbachtal wurde von den Experten kürzlich verworfen.

Der Grund für die Reaktivierung der Bahnstrecke, die durch einen Tunnel zwischen Rittershausen und Hainchen bis nach Weidenau führen soll, stellt quasi einen „Domino-Effekt“ dar. Weil die Rheinstrecke zwischen Mainz und Köln beidseitig des Flusses an ihre Grenzen gestoßen ist, soll die Dill-Strecke zwischen Gießen und Siegen einen Teil dieses Bahnverkehrs aufnehmen. Dabei wird aber der Giersberg-Tunnel in Siegen zu einem störenden Nadelöhr. Deshalb hätte der Bau einer zweiten Röhre am Rudersdorfer Tunnel auch nicht den gewünschten Effekt gehabt. Stattdessen will man jetzt auf der hessischen Seite die Dietzhölztalbahn nutzen, hinter der Landesgrenze ist die normalspurige Kleinbahn Weidenau–Deuz noch bis Netphen in Betrieb.

Die Planungen sehen nun vor, dass die früher in Ewersbach endende Bahn weitergeführt wird. Zwischen Ewersbach und Rittershausen wechselt die Strecke in Höhe des Kreisels die Seite, geht direkt am Rittalwerk vorbei in Richtung Landesgrenze.

Der neue „Haincher“ Tunnel ersetzt die geplante zweite Röhre zwischen Rudersdorf und Dillbrecht

Zunächst sollen die Gleise noch ein Stück in einem offenen Tal verlegt werden, bis ein rund 2,5 Kilometer langer Tunnel nötig ist. Dieses Prinzip wiederholt sich in Hainchen. Anschließend fehlen noch relativ einfach baubare sieben Kilometer am Werthenbach entlang bis Deuz, wo die neue Dietzhölz-Deuz-Bahn dann auf der ehemaligen Strecke nach Weidenau laufen wird.

Da das Bundesverkehrsministerium die 2652 Meter lange zweite Rudersdorfer Röhre nicht bauen lassen muss, wird der unterirdische Teil rein rechnerisch kostenneutral werden können.

Laut Berlin will man in diesem Jahr die notwendigen Bodenproben abwickeln. 2019 wird mit dem Wiederaufbau der beiden stillgelegten Strecken begonnen, parallel dazu soll der Tunnelbau beginnen. Ziel für die Inbetriebnahme ist der Fahrplanwechsel im Dezember 2020. Zwar legt das Bundesverkehrsministerium das Hauptaugenmerk auf den Güterverkehr, der in erster Linie ab Weidenau in Richtung Hagen weiterfahren soll (Siegen ist auf der Dill-Strecke hauptsächlich als Zwischenstation für Köln vorgesehen), doch parallel ist auch eine Regionalbahn vorgesehen, die in Weidenau Richtung Siegen abbiegen wird.

Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz zu dem „Hammer“: „Ich muss mich erst einmal mit dem Magistrat beraten, bevor ich Stellung beziehen kann.“ Sein Amtskollege Götz Konrad hat einen Synergieeffekt im Auge: „Wenn wir wieder einen Zug fahren lassen können, dann entlastet das die Bundesstraße. Wenn wir dann auch noch Rittal überzeugen können, die Transporte von Rittershausen und Ewersbach in das ebenfalls an der Bahn liegende Hochregallager in Haiger auf die Schienen zu verlegen, dann können wir auch ohne eine Ortsumgehung in Wissenbach und Frohnhausen leben.“

Dietzhöl-Deuz-Bahn

Dillenburg km 0,0

Frohnhausen km 5,5

Wissenbach km 8,0

Eibelshausen km 11,5

Steinbrücken km 13,4

Ewersbach km 15,9

Rittershausen km 17,5

Hainchen km 21,6

Helgersdorf km 23,5

Salchendorf km 24,6

Deuz km 27,4

Netphen km 32,1

Dreis-Tiefenbach km 36,0

Weidenau km 39,1

Siegen km 41,7