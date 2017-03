BMW fährt in Vorgarten

POLIZEI Haigerer kommt in Flammersbach von der Straße ab

HAIGER-FLAMMERSBACH Ein Haigerer ist am Samstagnachmittag mit seinem BMW in Flammersbach in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug rammte dabei zwei größere Steine und einen Gartenzaun und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen.