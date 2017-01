Von Katrin Weber

Besucher operieren Gummibären

ANDRANG Die Dill-Kliniken lassen hinter die Kulissen blicken

DILLENBURG Großer Andrang im Operationssaal: Beim Tag der offenen Tür an den Dill-Kliniken in Dillenburg nutzten am Samstag zahlreiche Besucher die Gelegenheit und schauten hinter die Kulissen.

