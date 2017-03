Von Jörg Weirich

Bürgerhaus am Ende viel teurer

POLITIK Stadt legt Parlament Projektabschluss vor / Applaus für Kritik an Kostenexplosion

Herborn-Burg So etwas dürfe in dieser Form nicht mehr passieren: Für seine deutliche Kritik an der Verwaltung wegen der Kostenexplosion beim Bau des Burger Bürgerhauses hat Lukas Winkler (CDU) am Donnerstag im Herborner Parlament viel Applaus erhalten.

