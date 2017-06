Von Christoph Weber

Das "Netzwerk Jugend" ist bestens vernetzt

BERATUNG Das Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien im oberen Dietzhölztal besteht seit zehn Jahren

Eschenburg-Eibelshausen Der Name „Netzwerk Jugend“ beschreibt den Arbeitsumfang nur unzureichend, denn die Anlaufstelle in der Simmersbacher Straße 17 in Eibelshausen steht seit zehn Jahren Kindern, Jugendlichen und Familien mit Rat und Tat zur Seite.

