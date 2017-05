Das Stadtbild im Auge behalten

ANTRAG Neue Kommission soll schädliche Auswüchse vermeiden

Dillenburg Auf dem ehemaligen Weidenbachgelände und in der Maibach sollen Wohnungen gebaut werden. Die Innenstadt verändert in absehbarer Zeit ihr Gesicht. Um für das Stadtbild schädliche Auswüchse zu vermeiden, soll in Dillenburg eine Kommission gebildet werden.

