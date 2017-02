Von Jörgen Linker

Der Dillkreis wird 150 Jahre alt

GESCHICHTE Am 22. Februar 1867 vom König gegründet, am 31. Dezember 1976 vom Ministerpräsidenten aufgelöst

DILLENBURG Am Anfang war ein Krieg, der „Deutsche Krieg“ von 1866. Danach gehörte das Herzogtum Nassau zu Preußen. Und Preußen ordnete seine Gebiete neu. So rief König Wilhelm am 22. Februar 1867 auch den Dillkreis ins Leben. Vor 150 Jahren.

