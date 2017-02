Von Isa Hortien

Der "Schlüssel zur Welt"

BILDUNG Herborner Kita ist Teil des Bundesprogramms "Sprach-Kitas"

HERBORN Alltagsintegrierte Sprachförderung ist das Ziel: Die evangelische Kindertagesstätte in der Mozartstraße nimmt am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. Mit dem Programm wird die sprachliche Förderung in Kitas unterstützt.

