Von Katrin Weber

"Der ist Mai gekommen…"

TRADITION Trotz des Regens wurde der Wonnemonat überall fröhlich begrüßt

DILLENBURG/ESCHENBURG Überall haben die Menschen den Wonnemonat begrüßt. Stellvertretend für die vielen Maiveranstaltungen besuchten wir den „Rock in den Mai“ in Niederscheld, das Maibaumaufstellen „auf'm“ Roth und das Maifest in Dillenburg.

