Die Beleuchtung in Münchhausen testen

POLITIK Gemeinde unternimmt Modellversuch

Driedorf-Münchhausen Modellversuch in Münchhausen: Die Straßenbeleuchtung in dem Driedorfer Ortsteil wird derzeit und zeitlich begrenzt stellvertretend für die in allen anderen Ortsteilen unter die Lupe genommen.

Copyright © mittelhessen.de 2017