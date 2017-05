Von Christoph Weber

Die Fäuste fliegen schnell

VERHANDLUNG 24-jähriger U-Häftling erhält 16 Monate Zuschlag

Dillenburg Ein bereits in Limburg in Untersuchungshaft sitzender 24-jähriger Dillenburger wurde am Dienstag vom Dillenburger Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Matthias Gampe zu 16 Monaten Haft verurteilt. Seine beiden Mitstreiter erhielten Bewährungsstrafen.

Copyright © mittelhessen.de 2017